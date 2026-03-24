خبر في الجول - منتخب مصر يدرس السفر إلى أمريكا مبكرا بعد تعديل مواعيد الدوري

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن السفر مبكرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار رابطة الأندية بتعديل مواعيد الدوري.

وقررت رابطة الأندية تعديل مواعيد الدوري على أن تقام الجولة الختامية يوم 15 مايو بدلا من يوم 20 بالشهر نفسه.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للمنتخب قرر بدء معسكر الاستعداد لكأس العالم قبل 20 مايو.

وذلك بعد تعديل مواعيد مسابقة الدوري من قبل رابطة الأندية.

كما يخطط حسام حسن للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مبكرا من أجل عمل معسكر مطول قبل كأس العالم.

على أن يتم تأجيل مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا حال تأهل لنهائي الكونفدرالية.

وتنطلق المرحلة الختامية من مسابقة الدوري يوم 6 أو 7 أبريل المقبل.

بينما تختتم مسابقة التتويج باللقب يوم 15 مايو.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية وديا يوم الجمعة المقبل، قبل أن يلاقي إسبانيا يوم 31.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.