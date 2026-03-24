موندو ديبورتيفو توضح سبب غياب يامال عن تدريب إسبانيا قبل وديتي مصر وصربيا

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 16:01

كتب : FilGoal

لامين يامال - إسبانيا × بلغاريا

أوضحت جريدة موندو ديبورتيفو سبب غياب لامين يامال عن تدريب منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد صربيا وديا يوم الجمعة في ملعب فياريال، ثم يلاقي نظيره المصري يوم الثلاثاء على ملعب إسبانيول.

وخاض لامين تدريبات فردية خلال مران منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء استعدادا لوديتي صربيا ومصر.

وذكر التقرير أن غياب لامين يامال عن تدريب منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء كان لإدارة الحمل البدني فقط.

وأضاف التقرير أن نجم برشلونة الشاب بخير ولا يعاني من أي إصابة.

وبدأ منتخب إسبانيا التدريبات في لاس روزاس استعدادًا لمواجهتي صربيا ثم مصر.

لكن المران شهد تدرب لامين يامال وإيمريك لابورت وماركوس يورينتي بشكل منفصل على الدراجات الهوائية.

ومن المرجح أن يشارك الثلاثي بشكل طبيعي في مران الأربعاء.

وأعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا القائمة المستدعاة لوديتي مصر وصربيا.

ويتواجد لامين يامال لاعب برشلونة في القائمة بالإضافة إلى بيدري وفيرمين لوبيز.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - دافيد رايا (أرسنال) - أليكس ريميرو (ريال سوسييداد) - جوان جارسيا (برشلونة).

الدفاع: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) - بيدرو بورو (توتنام) - أيمريك لابورت (أتلتيك بلباو) - باو كوبارسي (برشلونة) - دين هاوسن (ريال مدريد) - كريستيان موسكيرا (أرسنال) - مارك كوكوريا (تشيلسي) - أليكس جريمالدو (باير ليفركوزن).

الوسط: رودريجو (مانشستر سيتي) - مارتن زوبيميندي (أرسنال) - بيدري (برشلونة) - بابلو فورنالس (ريال بيتيس) - كارلوس سولير (ريال سوسييداد) - داني أولمو (برشلونة) - فيرمين لوبيز (برشلونة).

الهجوم: يريمي بينو (كريستال بالاس) - أليخاندرو باينا (أتلتيكو مدريد) - أندر بارينيتشيا (ريال سوسييداد) - فيكتور مونيوز (أوساسونا) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) - فيران توريس (برشلونة) - بورخا إجليسياس (سيلتا فيجو) - لامين يامال (برشلونة)

