استبعاد مدافع السعودية من مواجهة مصر

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 15:43

كتب : FilGoal

أعلن المنتخب السعودي استبعاد مدافعه حسان تمبكتي من معسكر الفريق استعدادا لوديتي مصر وصربيا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره السعودي في مباراة ودية بجدة يوم الجمعة ضمن الاستعداد لكأس العالم 2026.

وأفاد منتخب السعودية عبر موقعه أن هيرفي رينار مدرب الأخضر قرر استبعاد تمبكتي من المعسكر المقام في جدة، وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب.

وأضاف أن الفحوصات اللازمة على موضع إصابته، أوضحت عدم الجاهزية وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وأوضح أن تمبكتي غاب عن مران يوم الاثنين، واكتفى ببرنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

إلى ذلك، تحوم الشكوك حول قدرة زكريا هوساوي أمام مصر يوم الجمعة.

ولم يكمل هوساوي الحصة التدريبية يوم الاثنين لشعوره بآلام في الركبة.

ويواصل المنتخب السعودي مساء الثلاثاء تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام السابعة مساءً، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

ويلعب منتخب السعودية ضد نظيره المصري في جدة يوم 27 مارس الجاري، ثم يحل ضيفا على صربيا يوم 31 من الشهر نفسه.

ويستعد الأخضر السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026، أسوة بمنتخب مصر.

وضمّت القائمة (25) لاعبًا وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار

الدفاع: زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبدالحميد، علي مجرشي

الوسط: أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير

الهجوم: سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان

