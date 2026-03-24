سيقطع الطريق على ريال مدريد وبرشلونة.. بيلد: دورتموند يقترب من تجديد عقد شلوتربيك
الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 15:43
كتب : FilGoal
اقترب بوروسيا دورتموند من تمديد عقد لاعبه نيكو شلوتربيك حسب صحيفة بيلد الألمانية.
نيكو شلوتيربيك
النادي : بوروسيا دورتموند
وأشارت بيلد إلى أن مفاوضات الفريق الألماني مع المدافع صاحب الـ 26 عاما قد وصلت لمراحل متقدمة.
وفقا لبيلد فإن عقد شلوتربيك قد يكون طويل الأمد، وقد يمتد حتى عام 2031.
وينتهي عقد شلوتربيك مع دورتموند بنهاية الموسم المقبل.
يأتي خبر اقتراب تمديد عقد شلوتربيك في ظل اهتمام العديد من الأندية الكبرى بضم اللاعب وأبرزها ريال مدريد وبرشلونة.
شلوتربيك شارك منذ بداية الموسم الحالي في 30 مباراة حتى الآن وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.
نرشح لكم
