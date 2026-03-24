إبراهيم حسن: صلاح عنصر أساسي ومهم في اختياراتنا.. ونتابع هيثم منذ فترة طويلة

شدد إبراهيم حسن على أهمية محمد صلاح في منتخب مصر رغم غيابه عن قائمة الفريق بتوقف مارس الجاري.

وانطلق يوم الأحد معسكر منتخب مصر لشهر مارس الحالي في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في تصريحات لوكالة فرانس برس: "صلاح يغيب عن معسكر مارس بسبب الإصابة، لكنه بالتأكيد عنصر أساسي ومهم في اختيارات الجهاز الفني، ونتمنى تعافيه بسرعة للعودة للمشاركة من جديد".

وكشف "هيثم حسن من العناصر المميزة، ونتابعه منذ فترة طويلة، وحين حانت الفرصة لضمه لم نتردد".

وأضاف "نرحب بهيثم حسن في صفوف المنتخب ونتمنى له التوفيق رفقة زملائه".

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته "بدأنا معسكر مارس يوم الأحد الماضي ونتجه إلى جدة يوم الأربعاء لمواجهة السعودية يوم 27 مارس، وفي اليوم التالي نسافر إلى برشلونة لملاقاة إسبانيا".

ويلعب منتخب مصر خلال معسكر مارس وديا مع السعودية في جدة يوم 27 مارس، قبل مواجهة إسبانيا في برشلونة يوم 31.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)