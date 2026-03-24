تقرير: تأهل كومو لدوري الأبطال يضعه أمام أزمات مالية والملعب

يقترب كومو من تحقيق مفاجأة كبرى بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري الإيطالي متفوقا على روما ويوفنتوس حتى الآن.

ويعد هذا الإنجاز حال تحققه تاريخيا للفريق الذي لم يشارك في البطولات الأوروبية منذ موسم 1980-1981.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن التأهل المحتمل قد يضع نادي كومو أمام عدة أزمات، أبرزها عدم جاهزية ملعبه ستاد سينيجاليا لاستضافة مباريات البطولة الأوروبية.

وسيحتاج الملعب إلى تطويرات ليتوافق مع شروط الاتحاد الأوروبي، وفي حال عدم الانتهاء منها قبل سبتمبر 2026، سيضطر الفريق لخوض مبارياته خارج أرضه.

وأشار التقرير إلى دراسة كومو خوض مبارياته على ملعب مابي الخاص بنادي ساسولو، كما حدث سابقا مع أتالانتا.

وتكمن الأزمة الأخرى في الوضع المالي للنادي، الذي تكبد خسائر بلغت 105 ملايين يورو خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، رغم الاستثمارات الكبيرة من ملاكه.

ومن المتوقع أن يمنح الاتحاد الأوروبي النادي بعض المرونة في الموسم الأول، قبل فرض قيود مالية لاحقا لإجباره على تحقيق التوازن.

ويأتي ذلك على غرار ما حدث مع أستون فيلا عند عودته للمشاركات الأوروبية.

ويحتل كومو المركز الرابع برصيد 57 نقطة عقب مرور 30 جولة وبفارق 3 نقاط عن يوفنتوس أقرب منافسيه.

ويتبقى 8 جولات على ختام الدوري الإيطالي.

ويحل كومو ضيفا على أودينيزي يوم 6 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.