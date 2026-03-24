الحضور الكامل يقترب.. برشلونة يبيع 25 ألف تذكرة لكلاسيكو أبطال أوروبا

أعلن برشلونة للسيدات بيع أكثر من 25 ألف تذكرة لمباراته أمام ريال مدريد للسيدات في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

ويستضيف اللقاء ملعب كامب نو يوم 2 أبريل المقبل، وسط توقعات بإمكانية الاقتراب من الحضور الكامل رغم أعمال التجديد الحالية.

وتأتي المواجهة كجزء من ثلاث مباريات متتالية بين الفريقين خلال فترة قصيرة، إذ يلتقيان أيضا في الذهاب ثم مباراة الدوري.

وكشف تقرير موندو ديبورتيفو أن برشلونة يتوقع الحضور الكامل لكلاسيكو السيدات بعد بيع أكثر من 25 ألف تذكرة.

وسبق أن شهد الملعب نفسه حضورا قياسيا بلغ 91533 مشجعا في مواجهة سابقة بين الفريقين عام 2022، قبل أعمال التطوير.

بينما يصل الحد الأقصى الحالي للحضور إلى 62652 متفرجا.

ويسيطر برشلونة على تاريخ المواجهات منذ 2019، إذ حقق 23 انتصارا مقابل فوز وحيد لريال مدريد، مع تسجيل 92 هدفا مقابل 11.

ويأمل الفريق الكتالوني في الوصول إلى الهدف رقم 100 بشباك ريال مدريد خلال اللقاء المقبل على ملعبه.

وطرح النادي التذاكر بداية من 25 يورو، مع إتاحة باقات إضافية لتحسين تجربة الحضور داخل الملعب.