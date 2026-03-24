تقرير: مانشستر يونايتد يعرض 100 مليون يورو لضم فيرمين لوبيز

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 13:02

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز - برشلونة

دخل مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع فيرمين لوبيز لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

فيرمن لوبيز

النادي : برشلونة

برشلونة

وكشفت تقرير تلفزيون الشيرينجيتو الإسباني أن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم عرض يصل إلى 100 مليون يورو من أجل ضم لاعب الوسط الإسباني، في ظل سعيه لإعادة بناء الفريق.

ويمر برشلونة بأزمة مالية، ما يجعل مثل هذا العرض مغريا، إذ قد يساعد في حل العديد من أزمات النادي الاقتصادية.

ورغم ذلك، يتمسك برشلونة باستمرار اللاعب، حيث أبلغت الإدارة أن فيرمين ليس للبيع.

ويرفض اللاعب نفسه فكرة الرحيل، مفضلا البقاء داخل ناديه الذي نشأ فيه.

وقدّم فيرمين موسما مميزا تحت قيادة هانز فليك، إذ أصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق.

وسجل اللاعب 12 هدفا وصنع 16 آخرين هذا الموسم، ليصبح من بين الأكثر تأثيرا بين لاعبي الوسط في أوروبا.

وتفوق فيرمين في ترتيب الاختيارات على داني أولمو، ما يعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانياته.

وارتفعت القيمة السوقية للاعب من 70 إلى 100 مليون يورو، ليصبح من بين الأعلى داخل الفريق، خلف لامين يامال وبيدري.

ورغم اهتمام أندية أخرى في وقت سابق، بينها تشيلسي، يتمسك اللاعب بالاستمرار مع برشلونة، رافضا فكرة الرحيل في الوقت الحالي.

