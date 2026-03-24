تدريبات فردية لـ يامال قبل وديتي صربيا ومصر

خاض لامين يامال نجم برشلونة تدريبات فردية خلال مران منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء استعدادا لوديتي صربيا ومصر.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد صربيا وديا يوم الجمعة في ملعب فياريال، ثم يلاقي نظيره المصري يوم الثلاثاء على ملعب إسبانيول.

وبدأ منتخب إسبانيا التدريبات في لاس روزاس استعدادًا لمواجهة صربيا

لكن المران شهد تدرب لامين يامال وإيمريك لابورت وماركوس يورينتي بشكل منفصل على الدراجات الهوائية.

ومن المرجح أن يشارك الثلاثي بشكل طبيعي في مران الأربعاء.

استعدادا لمواجهة مصر.. يامال ولابورت وماركوس يورينتي بدأوا الجزء الأول من تدريب منتخب إسبانيا بشكل منفصل على الدراجات الهوائية — FilGoal (@FilGoal) March 24, 2026

وأعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا القائمة المستدعاة لوديتي مصر وصربيا.

ويتواجد لامين يامال لاعب برشلونة في القائمة بالإضافة إلى بيدري وفيرمين لوبيز.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - دافيد رايا (أرسنال) - أليكس ريميرو (ريال سوسييداد) - جوان جارسيا (برشلونة).

الدفاع: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) - بيدرو بورو (توتنام) - أيمريك لابورت (أتلتيك بلباو) - باو كوبارسي (برشلونة) - دين هاوسن (ريال مدريد) - كريستيان موسكيرا (أرسنال) - مارك كوكوريا (تشيلسي) - أليكس جريمالدو (باير ليفركوزن).

الوسط: رودريجو (مانشستر سيتي) - مارتن زوبيميندي (أرسنال) - بيدري (برشلونة) - بابلو فورنالس (ريال بيتيس) - كارلوس سولير (ريال سوسييداد) - داني أولمو (برشلونة) - فيرمين لوبيز (برشلونة).

الهجوم: يريمي بينو (كريستال بالاس) - أليخاندرو باينا (أتلتيكو مدريد) - أندر بارينيتشيا (ريال سوسييداد) - فيكتور مونيوز (أوساسونا) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) - فيران توريس (برشلونة) - بورخا إجليسياس (سيلتا فيجو) - لامين يامال (برشلونة)