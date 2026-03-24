تدريبات فردية لـ يامال قبل وديتي صربيا ومصر

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 13:00

كتب : FilGoal

خاض لامين يامال نجم برشلونة تدريبات فردية خلال مران منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء استعدادا لوديتي صربيا ومصر.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد صربيا وديا يوم الجمعة في ملعب فياريال، ثم يلاقي نظيره المصري يوم الثلاثاء على ملعب إسبانيول.

وبدأ منتخب إسبانيا التدريبات في لاس روزاس استعدادًا لمواجهة صربيا

أخبار متعلقة:
روديجير: لم أكن أستطيع اللعب دون المسكنات.. وتعافيت بشكل كامل حاليا ماركينيوس: أعتقد أن نيمار سيشارك في كأس العالم توتو سبورت: يوفنتوس يرغب في التعاقد مع روديجير استدعاء مدافع الهلال لمنتخب السعودية استعدادا لمواجهة مصر

لكن المران شهد تدرب لامين يامال وإيمريك لابورت وماركوس يورينتي بشكل منفصل على الدراجات الهوائية.

ومن المرجح أن يشارك الثلاثي بشكل طبيعي في مران الأربعاء.

وأعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا القائمة المستدعاة لوديتي مصر وصربيا.

ويتواجد لامين يامال لاعب برشلونة في القائمة بالإضافة إلى بيدري وفيرمين لوبيز.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - دافيد رايا (أرسنال) - أليكس ريميرو (ريال سوسييداد) - جوان جارسيا (برشلونة).

الدفاع: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) - بيدرو بورو (توتنام) - أيمريك لابورت (أتلتيك بلباو) - باو كوبارسي (برشلونة) - دين هاوسن (ريال مدريد) - كريستيان موسكيرا (أرسنال) - مارك كوكوريا (تشيلسي) - أليكس جريمالدو (باير ليفركوزن).

الوسط: رودريجو (مانشستر سيتي) - مارتن زوبيميندي (أرسنال) - بيدري (برشلونة) - بابلو فورنالس (ريال بيتيس) - كارلوس سولير (ريال سوسييداد) - داني أولمو (برشلونة) - فيرمين لوبيز (برشلونة).

الهجوم: يريمي بينو (كريستال بالاس) - أليخاندرو باينا (أتلتيكو مدريد) - أندر بارينيتشيا (ريال سوسييداد) - فيكتور مونيوز (أوساسونا) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) - فيران توريس (برشلونة) - بورخا إجليسياس (سيلتا فيجو) - لامين يامال (برشلونة)

لامين يامال إسبانيا مصر إيمريك لابورت ماركوس يورينتي
نرشح لكم
الرياضية: إصابة الدوسري تبعده عن الهلال في 3 مباريات بالدوري شكوك حول مشاركة ثنائي دفاع السعودية أمام مصر استدعاء مدافع الهلال لمنتخب السعودية استعدادا لمواجهة مصر مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موعد انتظام مرموش ومصطفى محمد في المعسكر مران منتخب مصر - انتظام هيثم حسن ولاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة السعودية وإسبانيا بينهم ناصر منسي وهيثم حسن.. ممر شرفي للمنضمين الجدد لمنتخب مصر في الجول يكشف كواليس جلسة الجهاز الفني لمنتخب مصر مع هيثم حسن لآول مرة بقميص منتخب مصر.. حسام وإبراهيم يرحبان بـ هيثم حسن
أخر الأخبار
للمرة الثانية.. الهلال السوداني يحتج على أداء التحكيم في لقاء نهضة بركان 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: مانشستر يونايتد يعرض 100 مليون يورو لضم فيرمين لوبيز 26 دقيقة | الدوري الإسباني
تدريبات فردية لـ يامال قبل وديتي صربيا ومصر 28 دقيقة | منتخب مصر
روديجير: لم أكن أستطيع اللعب دون المسكنات.. وتعافيت بشكل كامل حاليا 32 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: الهلال يعقد بقاء كانسيلو في برشلونة ويطلب مقابلا ماليا.. وحل مطروح 39 دقيقة | ميركاتو
الرياضية: إصابة الدوسري تبعده عن الهلال في 3 مباريات بالدوري 48 دقيقة | سعودي في الجول
شكوك حول مشاركة ثنائي دفاع السعودية أمام مصر ساعة | سعودي في الجول
ماركينيوس: أعتقد أن نيمار سيشارك في كأس العالم ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
/articles/525823/تدريبات-فردية-لـ-يامال-قبل-وديتي-صربيا-ومصر