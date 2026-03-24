روديجير: لم أكن أستطيع اللعب دون المسكنات.. وتعافيت بشكل كامل حاليا

كشف أنطونيو روديجير عن تعافيه تمامًا من الإصابات التي تعرض لها بشكل مستمر خلال السنة الماضية.

ويتواجد روديجير حاليًا مع منتخب ألمانيا للمشاركة في معسكر شهر مارس الحالي.

وقال روديجير في حوار مع صحيفة فرانكفورتر: "أشعر أنني بحالة جيدة وأشعر بالراحة لأن علاجاتي الطبية بدأت تؤتي بثمارها، منذ أغسطس 2024 تقريبًا كانت هناك مشكلة ما دائمًا، الآن أستطيع أخيرًا لعب مباريات كاملة متتالية دون الشعور بأي نوع من الانزعاج الجسدي".

وواصل "في الموسم الماضي لم يكن بإمكاني اللعب أو التدرب، إلا إذا تناولت المسكنات، وفي يناير من هذا العام ساءت حالتي مرة أخرى، وحينها أدركت أن علي التوقف، خاصة مع تفكيري في كأس العالم، لكن الآن عدت لياقتي بنسبة 100%".

وتابع "لقد وضعت صحتي في المرتبة الثانية وأردت أن أكون جاهزًا بنسبة 100% لأنني لا أكره شيئًا أكثر من خذلان زملائي".

واستمر "عندما تتعرض لانتقادات شديدة بصفتك لاعبًا دوليًا، فإن ذلك يجعلك تفكر فيما إذا كان النقد مطروحًا بشكل جدي وموضوعي، وبالطبع أنا آخذه على محمل الجد لأنني أعرف بنفسي أنني قمت بتصرفات تجاوزت فيها الخطوط الحمراء بوضوح، وهذا يؤثر أيضًا في محاولتي أن أكون في أكثر تركيزًا، لا أريد أن أكون مصدرًا للمشاكل وأريد تقديم الاستقرار والأمان".

وشدد "كوني مدافعًا صلبًا هو جزء من حمضي النووي، إذا كنت تريد أن تكون متخصصًا في مواجهات واحد ضد واحد، بهذا المستوى فلا يمكن أن تكون لطيفًا، عليك أن تنقل رسالة للمهاجم مفادها: اليوم سيكون يومًا سيئًا بالنسبة لك، إذا استبعدت تلك الحدة فلن أساوي نصف قيمتي، تلك الشراسة هي بالضبط ما قادتني إلى ريال مدريد ولما فزت بدوري أبطال أوروبا مرتين وخضت العديد من المباريات مع منتخب بلادي".

وأكمل "أقوم بتكييف درجة الصلابة حسب الخصم، عندما تلعب ضد مهاجم قصير وسريع، يجب أن تدافع بطريقة مختلفة تمامًا عما تفعله ضد مهاجم يبلغ طوله 190 سنتيمترًا".

وأضاف "هناك نقطة لا يفهمها الكثيرون، أنا ألعب بحدة لكنني بالتأكيد لا أشكل خطرًا على فريقي، أعرف تمامًا في أي دقيقة نحن وما هو الخطر المحيط بالمباراة".

وأتم "مرور تسع سنوات دون الحصول على بطاقة حمراء داخل الملعب ليس صدفة، آخر بطاقة كانت في عام 2017 عندما كنت لا أزال مع روما، وحتى عدد البطاقات الصفراء التي أحصل عليها أقل بكثير مما يعتقده الكثيرون، ففي السنوات الأخيرة كان معدلي حوالي خمس بطاقات في الموسم الواحد بالدوري".

وشارك روديجير في 18 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وسجل هدفًا.