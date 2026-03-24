سبورت: الهلال يعقد بقاء كانسيلو في برشلونة ويطلب مقابلا ماليا.. وحل مطروح

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 12:49

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يواجه برشلونة صعوبات في حسم بقاء جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم رغبة النادي في استمراره.

ويرى مسؤولو برشلونة أن اللاعب قدم أداء جيدا، كما يحظى بثقة ديكو وهانز فليك، مع تفضيل التعاقد معه بعقد قصير حال حصوله على الاستغناء الخاص به.

وكشفت صحيفة سبورت عن رفض الهلال التخلي عن اللاعب مجانا، خاصة وأن عقده يمتد لموسم إضافي، إذ يطالب النادي السعودي بمقابل مادي أو صفقة تبادلية لإتمام انتقاله.

أخبار متعلقة:
وكان الهلال قد فضل في وقت سابق انتقال كانسيلو إلى إنتر، بسبب عرض أفضل يتضمن تحمل جزء أكبر من راتبه، لكن رغبة اللاعب حسمت انتقاله إلى برشلونة.

واتفق برشلونة مع كانسيلو على التوقيع لمدة موسمين في حال رحيله مجانا، وهو الشرط الذي وضعه النادي ليتناسب راتبه مع سقف الرواتب، في ظل حصوله حاليا على أجر أعلى في السعودية.

ويوافق اللاعب على التنازل عن الموسم المتبقي في عقده، لكن الهلال يتمسك بالحصول على مقابل، حيث يشير تقرير صحيفة سبورت إلى طلب ما لا يقل عن 15 مليون يورو لإتمام الصفقة.

ويدرس برشلونة إدخال لاعب ضمن الصفقة، مثل مارك كاسادو، خاصة وأنه يتشارك مع كانسيلو نفس وكيل الأعمال.

وينتظر النادي موقف الهلال النهائي، إذ يرى أن الصفقة لن تكون مناسبة إلا في حال إتمامها مجانا، وإلا سيتجه للبحث عن ظهير بديل خلال الصيف.

برشلونة الهلال كانسيلو
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525821/سبورت-الهلال-يعقد-بقاء-كانسيلو-في-برشلونة-ويطلب-مقابلا-ماليا-وحل-مطروح