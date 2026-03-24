الرياضية: إصابة الدوسري تبعده عن الهلال في 3 مباريات بالدوري

أثبتت الفحوصات الطبية حاجة سالم الدوسري قائد الهلال ولاعب منتخب السعودية للعلاج لمدة أسبوعين.

وكان تم استبعاد سالم الدوسري من معسكر منتخب السعودية الجاري ليغيب عن مواجهتي مصر وصربيا.

وتعرض الدوسري لإصابة في الركبة خلال تواجده مع الهلال قبل الانضمام لمعسكر منتخب السعودية.

وكشفت صحيفة الرياضية عن ثبوت إصابة سالم الدوسري في وتر الركبة وفقا للفحوصات الطبية.

وأشار التقرير إلى توقع غياب سالم الدوسري عن مواجهة الهلال أمام كل من التعاون والخلود والخليج في الدوري السعودي.

والأقرب أن تكون عودة قائدة الهلال أمام السد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية وديا يوم الجمعة المقبل، قبل أن يلاقي إسبانيا يوم 31، فيما يلعب المنتخب السعودي ضد صربيا في اليوم نفسه.

ويخوض الأخضر منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروجواي، والرأس الأخضر.

فيما يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.