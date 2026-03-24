الرياضية: إصابة الدوسري تبعده عن الهلال في 3 مباريات بالدوري

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 12:40

كتب : FilGoal

سالم الدوسري- السعودية ضد الإمارات

أثبتت الفحوصات الطبية حاجة سالم الدوسري قائد الهلال ولاعب منتخب السعودية للعلاج لمدة أسبوعين.

وكان تم استبعاد سالم الدوسري من معسكر منتخب السعودية الجاري ليغيب عن مواجهتي مصر وصربيا.

وتعرض الدوسري لإصابة في الركبة خلال تواجده مع الهلال قبل الانضمام لمعسكر منتخب السعودية.

أخبار متعلقة:
استدعاء مدافع الهلال لمنتخب السعودية استعدادا لمواجهة مصر شكوك حول مشاركة ثنائي دفاع السعودية أمام مصر مران منتخب مصر - انتظام هيثم حسن ولاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة السعودية وإسبانيا الكشف عن رئيس بعثة منتخب مصر في السعودية

وكشفت صحيفة الرياضية عن ثبوت إصابة سالم الدوسري في وتر الركبة وفقا للفحوصات الطبية.

وأشار التقرير إلى توقع غياب سالم الدوسري عن مواجهة الهلال أمام كل من التعاون والخلود والخليج في الدوري السعودي.

والأقرب أن تكون عودة قائدة الهلال أمام السد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية وديا يوم الجمعة المقبل، قبل أن يلاقي إسبانيا يوم 31، فيما يلعب المنتخب السعودي ضد صربيا في اليوم نفسه.

ويخوض الأخضر منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروجواي، والرأس الأخضر.

فيما يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

شكوك حول مشاركة ثنائي دفاع السعودية أمام مصر إقامة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في جدة بنظام المباراة الواحدة استدعاء مدافع الهلال لمنتخب السعودية استعدادا لمواجهة مصر سبورت: فليك يمنح الضوء الأخضر للتعاقد مع كانسيلو.. وشروط لإتمام الصفقة رينار: أبواب قائمة السعودية النهائية لكأس العالم لا تزال مفتوحة أمام الجميع ماني يقترب من العودة لتدريبات النصر قبل مواجهة مصر.. غياب مدافع المنتخب السعودي عن المران بسبب الإصابة سيغيب عن مواجهة مصر.. استبعاد سالم الدوسري من معسكر السعودية
للمرة الثانية.. الهلال السوداني يحتج على أداء التحكيم في لقاء نهضة بركان 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: مانشستر يونايتد يعرض 100 مليون يورو لضم فيرمين لوبيز 26 دقيقة | الدوري الإسباني
تدريبات فردية لـ يامال قبل وديتي صربيا ومصر 28 دقيقة | منتخب مصر
روديجير: لم أكن أستطيع اللعب دون المسكنات.. وتعافيت بشكل كامل حاليا 32 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: الهلال يعقد بقاء كانسيلو في برشلونة ويطلب مقابلا ماليا.. وحل مطروح 39 دقيقة | ميركاتو
الرياضية: إصابة الدوسري تبعده عن الهلال في 3 مباريات بالدوري 48 دقيقة | سعودي في الجول
شكوك حول مشاركة ثنائي دفاع السعودية أمام مصر ساعة | سعودي في الجول
ماركينيوس: أعتقد أن نيمار سيشارك في كأس العالم ساعة | أمريكا
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
