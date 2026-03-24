شكوك حول مشاركة ثنائي دفاع السعودية أمام مصر

تحوم الشكوك حول قدرة حسان تمبكتي وزكريا هوساوي ثنائي دفاع منتخب السعودية أمام مصر يوم الجمعة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره السعودي في مباراة ودية بجدة ضمن الاستعداد لكأس العالم 2026.

وأوضح المنتخب السعودي عبر موقعه أن تمبكتي غاب عن مران يوم الاثنين، واكتفى ببرنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

في حين لم يكمل اللاعب زكريا هوساوي الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة.

ويواصل المنتخب السعودي مساء الثلاثاء تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام السابعة مساءً، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

ويلعب منتخب السعودية ضد نظيره المصري في جدة يوم 27 مارس الجاري، ثم يحل ضيفا على صربيا يوم 31 من الشهر نفسه.

ويستعد الأخضر السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026، أسوة بمنتخب مصر.

وضمّت القائمة (25) لاعبًا وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار

الدفاع: زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبدالحميد، علي مجرشي

الوسط: أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير

الهجوم: سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.