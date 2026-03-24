ماركينيوس: أعتقد أن نيمار سيشارك في كأس العالم

يؤمن البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان بقدرة نيمار نجم سانتوس على المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل.

وأعلن كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل قائمة المنتخب لمعسكر شهر مارس دون وجود نيمار، لتزيد التكهنات حول غيابه عن كأس العالم.

وقال ماركينيوس في تصريحات لشبكة راديو مونت كارلو: "مشاركة نيمار في كأس العالم تعتمد على أشياء كثيرة، تعتمد على حالته، إذا كان يقدم أداءً جيدًا، إذا كان في لياقة بدنية جيدة".

وواصل "إذا استعاد لياقته البدنية وشعر بأنه بحالة جيدة، فلمَ لا؟ أتمنى حقا أن يعود إلى قمة مستواه ويشارك في كأس العالم".

واستمر "أنا أؤمن حقًا أن الأمور ستسير بشكل جيد، وأن نيمار سيذهب إلى كأس العالم".

وأضاف "من خلال ما أتحدث عنه معه، لديه رغبة كبيرة في أن يحدث ذلك، وأن يعود بقوة".

وأكمل قائد باريس سان جيرمان "نحن كزملاء، كبرازيليين، وكجماهير، نريده أيضًا في كأس العالم".

وتابع "بالنسبة لنا كمدافعين، مواجهته أمر صعب جدًا. إذا أغلقت الجهة اليمنى، يذهب إلى اليسرى، وإذا أغلقت اليسرى، يذهب إلى اليمنى".

وأردف "عندما تعتقد أنه لا توجد طريقة للخروج من موقف ما، يفعل شيئًا مفاجئًا، يراوغ قليلًا ويتمكن من الهروب".

وأتم "في كل يوم كان يفعل نيمار شيئًا لم يفعله من قبل في حياته، وكان يدهشنا. لا توجد وصفة سحرية للنجاح".

ولم يشارك نيمار مع المنتخب منذ أكتوبر 2023 عندما تعرض لإصابة الرباط الصليبي أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم.

ولم يسبق أن استدعاه المدرب الإيطالي منذ توليه تدريب المنتخب، ما يجعل فرصه في المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026 أقل من السابق.

وقال نيمار خلال تواجده ببطولة King's league: "سأتحدث هنا حول عدم استدعائي لمنتخب البرازيل لأن الأمر لا يجب تركه دون تعليق، من الواضح وأنني حزين ومنزعج لعدم استدعائي، لكن التركيز مستمر يوما بعد يوم وتدريبا بعد تدريب، ومباراة بعد مباراة سنحقق أهدافنا، لا يزال هناك استدعاء نهائي متبق والحلم ما زال قائما، هذا هو الأمر، نحن معا".

وجاءت قائمة منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو (النصر السعودي)، إيدرسون (فنربخشة)، هوجو سوزا (كورينثيانز)

الدفاع: ويسلي (روما)، أليكس ساندرو (فلامنجو)، دوجلاس سانتوس (زينيت)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جابرييل (أرسنال)، جيلسون بريمر (يوفنتوس)، دانيلو (فلامنجو)، روجير إيبانيز (أهلي جدة السعودي)، ليو بيريرا (فلامنجو).

الوسط: أندري سانتوس (تشيلسي)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، دانيلو (بوتافوجو)، فابينيو (اتحاد جدة)، جابرييل سارا (جالاتا سراي).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون)، إيجور تياجو (برينتفورد)، لويس هنريكي (زينيت)، رايان (بورنموث)، جواو بيدرو (تشيلسي)، جابرييل مارتينيلي (أرسنال)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، رافينيا (برشلونة)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره الفرنسي يوم 26 مارس في ملعب جيليت ستاديوم بمدينة بوسطن، قبل أن يلتقي منتخب كرواتيا يوم 31 مارس على ملعب كامبينج وورلد ستاديوم في أورلاندو.