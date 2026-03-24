توتو سبورت: يوفنتوس يرغب في التعاقد مع روديجير

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 11:34

كتب : Filgoal Team

أنطونيو روديجير - ريال مدريد

كشفت صحيفة توتو سبورت عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد.

وينتهي تعاقد روديجير مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يعول على مدربه لوشيانو سباليتي الذي درب روديجير من قبل في روما، لإقناعه بالانضمام للفريق.

بالإضافة إلى يوفنتوس فإن عدة فرق مهتمة بالتعاقد مع المدافع الألماني صاحب الـ 33 عاما وأبرزهم يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

روديجير تحدث من قبل عن عقده مع ريال مدريد وشدد على ثقته في التوصل لاتفاق مع النادي.

وانضم روديجير لريال مدريد في 2022 قادما من تشيلسي.

وشارك روديجير منذ بداية الموسم الحالي في 18 مباراة وسجل هدفا.

وأسهم روديجير منذ انضمامه لريال مدريد في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس العالم للأندية وكأس إنتر كونتينينتال وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

