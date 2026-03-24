"الدوري الفرنسي يتم تهميشه".. لانس يرفض تأجيل مباراته ضد سان جيرمان

أعلن نادي لانس رفضه أي محاولة لتأجيل مباراته مع باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يلتقي لانس مع باريس سان جيرمان في الجولة 29 من الدوري الفرنسي يوم السبت 11 أبريل.

المباراة ستقام بين مباراتي باريس سان جيرمان ضد ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهرت عدة تقارير تشير إلى أن باريس سان جيرمان سيطلب تأجيل المباراة ليحصل الفريق على راحة قبل مواجهة ليفربول.

سان جيرمان كان بالفعل قد تم تأجيل مباراته ضد نانت في الموسم الحالي والتي كان من المقرر خوضها بين مباراتي تشيلسي في دور الـ 16.

ويرى لانس أن تأجيل المباراة سيعني تهميش الدوري الفرنسي ليتحول إلى عنصر قابل للتعديل وفق متطلبات المشاركات الأوروبية لبعض الأندية.

كما يرى النادي وجود ظلم في حال التأجيل، لأنه في تلك الحالة سيحرم من خوض أي مباراة لمدة 15 يوما، ثم سيلعب كل 3 أيام وهو نسق لا يتوافق مع ما تم تحديده في بداية الموسم.

وجاء بيان لانس بالكامل كالتالي:

في 6 مارس، تم تحديد موعد المباراة التي ستجمع بين نادي لانس وباريس سان جيرمان، وتم إقرار إطار كان من المفترض أن يلتزم به الجميع بعد ذلك.

وبروح من المسؤولية وضبط النفس، أبلغ نادي لانس منذ أولى الطلبات نادي باريس سان جيرمان برغبته في عدم تغيير هذا الموعد. ووفاءً لفكرة معينة عن الاستقرار الرياضي، اختار النادي أيضًا الامتناع عن أي تواصل إعلامي بشأن هذا الموضوع.

ومع ذلك، فإن تزايد التصريحات والتدخلات والاقتراحات المختلفة مؤخرًا يدفعنا الآن إلى كسر هذا الصمت.

إذ يبدو لنا بالفعل أن هناك شعورًا مقلقًا بدأ يترسخ: وهو أن الدوري الفرنسي يتم تهميشه تدريجيًا ليصبح مجرد عنصر قابل للتعديل وفقًا لمتطلبات المشاركات الأوروبية لبعض الأندية. وهو تصور خاص للعدالة الرياضية، يصعب العثور على مثيل له في كبرى البطولات القارية الأخرى.

إن تغيير موعد هذه المباراة اليوم يعني، بالنسبة لنادي لانس، حرمانه من المنافسة لمدة 15 يومًا، ثم خوض مباريات كل ثلاثة أيام — وهو نسق لا يتوافق لا مع ما تم تحديده في بداية الموسم، ولا مع إمكانيات نادٍ لا يستطيع تحمل مثل هذا الضغط الجديد دون تبعات.

وبالتالي، سيكون من المفهوم أن صاحب عاشر أكبر ميزانية في الدوري يجب أن يتكيف مع مطالب الأقوى، باسم مصالح باتت، بشكل واضح، تتجاوز الإطار المحلي، الذي تم تخفيفه بالفعل في المواسم الأخيرة (تقليص الدوري الفرنسي إلى 18 فريقًا، وإلغاء كأس الرابطة).

وبعيدًا عن هذه الحالة الخاصة، فإن السؤال المطروح أكثر جوهرية: وهو مدى احترام المسابقة نفسها. إذ يحق لنا التساؤل متى أصبح الدوري، على أرضه، يبدو أحيانًا في مرتبة أدنى من طموحات أخرى، مهما كانت مشروعة.

ويؤكد نادي لانس تمسكه بمبادئ العدالة، ووضوح القواعد، واحترام جميع الأطراف المعنية. وهي مبادئ بسيطة، من أجل كرة قدم فرنسية نزيهة ومحترمة.

ويحتل لانس حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة وبفارق نقطة عن سان جيرمان صاحب الصدارة والذي خاض مباراة أقل.