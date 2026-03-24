مبابي: مررت بفترة صعبة بسبب الإصابة.. وتعافيت بشكل كامل

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 00:31

كتب : FilGoal

شدد كيليان مبلبي لاعب ريال مدريد على تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به.

ويتواجد مبابي حاليا مع منتخب فرنسا استعدادا للمشاركة في معسكر شهر مارس الحالي.

وقال مبابي في تصريحات للصحفيين خلال حضور مؤتمر بفرنسا: "لا يوجد نقاش حول رغبتي في المشاركة بالمباريات، لقد رأيت الناس يتحدثون عن كأس العالم وأنا بالفعل شاركت في نسختين وفزت بواحدة ووصلت لنهائي الأخرى".

مؤتمر أربيلوا: مبابي وبيلينجهام جاهزان لدربي مدريد.. وسأقيم تمثالا لـ روديجير أثليتك: مبابي سيلعب ضد مانشستر سيتي في هذه الحالة مؤتمر أربيلوا: لست الشخص المناسب لنصح جوارديولا.. وهذا موقف مبابي وبيلينجهام من المباراة قائمة ريال مدريد - عودة مبابي وبيلينجهام أمام مانشستر سيتي

وواصل "أحضر لكأس العالم عبر لعب كل المباريات مع فريقي، بالنسبة لي الأمر واضح تماما، أريد المشاركة في جميع المباريات مع ريال مدريد والحديث عن توفير الجهد هو مجرد هراء بالنسبة لي".

وأكمل "الرئيس والاتحاد هما من يتحكمان في توقيت المدرب المقبل وسيقرران متى سيعلن عن اسمه، سنرى من سيكون أنا لا أعلم".

وعن إصابته قال: "مررت بالكثير من الإحباط والغضب والقلق في مرحلة ما، لم أكن أعرف ما أعاني منه، كثير من الناس قدموا تشخيصات وحتى وقت قريب لم يكن لدي تشخيص واضح، سمعت الكثير من الأشياء مثل عملة جراحية ولن يتمكن من اللعب مجددا".

وتابع "كل ما قيل قبل ذلك كان مجرد كلام فارغ، لم أعش هذه الفترة بأفضل طريقة، ولم أكن أسعد لاعب في العالم لكنني سعيد بأن كل ذلك أصبح خلفي، وهذا ليس مجرد كلام إعلامي، كل شيء انتهى تماما، أمامي لقبان للمنافسة عليهما مع ريال مدريد وآمل أن أشارك مع المنتخب".

وأضاف "ركبتي بخير، انتشرت الكثير من التكهنات والأقاويل غير الصحيحة، انا متعافي تمام وفي باريس تم تشخيص حالتي بشكل صحيح".

ويلتقي منتخب فرنسا خلال شهر مارس الحالي مع البرازيل وكرواتيا وديا.

تقرير: برشلونة يضع كامبياسو ضمن الخيارات لتدعيم دفاعه تقرير: ريال مدريد يراقب هالاند الجديد إنزو فيرنانديز: لا يوجد أي مفاوضات مع ريال مدريد.. وسنرى ما سيحدث بعد كأس العالم ماركا: جريزمان يتفق مع ناديه الجديد هانز فليك أفضل مدرب لشهر مارس في الدوري الإسباني "ما قلته لم يتغير".. ليفاندوفسكي يكشف عن مستقبله مع برشلونة سبورت: فليك يمنح الضوء الأخضر للتعاقد مع كانسيلو.. وشروط لإتمام الصفقة إشبيلية يعلن إقالة مدربه
بوميل: الترجي لعب بطريقته أمام الأهلي.. وحديث القائد بين الشوطين غير الأمور لصالحنا ساعة | الكرة الإفريقية
الوداد يعلن رحيل مدربه بن هاشم ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موعد انتظام مرموش ومصطفى محمد في المعسكر ساعة | منتخب مصر
مران منتخب مصر - انتظام هيثم حسن ولاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة السعودية وإسبانيا 2 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - فتح باب حجز تذاكر أول مباراتين بين الاتحاد والزمالك في الدوري 2 ساعة | كرة سلة
بينهم ناصر منسي وهيثم حسن.. ممر شرفي للمنضمين الجدد لمنتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
كلوب: ريال مدريد لم يتواصل معي أبدا.. ولا أعرف مواعيد المباريات منذ ترك ليفربول 3 ساعة | الكرة الأوروبية
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
