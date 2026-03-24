مبابي: مررت بفترة صعبة بسبب الإصابة.. وتعافيت بشكل كامل

شدد كيليان مبلبي لاعب ريال مدريد على تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به.

ويتواجد مبابي حاليا مع منتخب فرنسا استعدادا للمشاركة في معسكر شهر مارس الحالي.

وقال مبابي في تصريحات للصحفيين خلال حضور مؤتمر بفرنسا: "لا يوجد نقاش حول رغبتي في المشاركة بالمباريات، لقد رأيت الناس يتحدثون عن كأس العالم وأنا بالفعل شاركت في نسختين وفزت بواحدة ووصلت لنهائي الأخرى".

وواصل "أحضر لكأس العالم عبر لعب كل المباريات مع فريقي، بالنسبة لي الأمر واضح تماما، أريد المشاركة في جميع المباريات مع ريال مدريد والحديث عن توفير الجهد هو مجرد هراء بالنسبة لي".

وأكمل "الرئيس والاتحاد هما من يتحكمان في توقيت المدرب المقبل وسيقرران متى سيعلن عن اسمه، سنرى من سيكون أنا لا أعلم".

وعن إصابته قال: "مررت بالكثير من الإحباط والغضب والقلق في مرحلة ما، لم أكن أعرف ما أعاني منه، كثير من الناس قدموا تشخيصات وحتى وقت قريب لم يكن لدي تشخيص واضح، سمعت الكثير من الأشياء مثل عملة جراحية ولن يتمكن من اللعب مجددا".

وتابع "كل ما قيل قبل ذلك كان مجرد كلام فارغ، لم أعش هذه الفترة بأفضل طريقة، ولم أكن أسعد لاعب في العالم لكنني سعيد بأن كل ذلك أصبح خلفي، وهذا ليس مجرد كلام إعلامي، كل شيء انتهى تماما، أمامي لقبان للمنافسة عليهما مع ريال مدريد وآمل أن أشارك مع المنتخب".

وأضاف "ركبتي بخير، انتشرت الكثير من التكهنات والأقاويل غير الصحيحة، انا متعافي تمام وفي باريس تم تشخيص حالتي بشكل صحيح".

ويلتقي منتخب فرنسا خلال شهر مارس الحالي مع البرازيل وكرواتيا وديا.