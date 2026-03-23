مران منتخب مصر - انتظام هيثم حسن ولاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة السعودية وإسبانيا

استأنف منتخب مصر مرانه اليومي مساء اليوم الإثنين خلال معسكر شهر مارس الحالي.

ويخوض منتخب مصر تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وشهد المران مشاركة هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو المنضم لأول مرة للمنتخب، كما انتظم لاعبي الزمالك بعد مشاركتهم مع الفريق في مباراة أوتوهو أمس.

وأصبح منتخب مصر في انتظار كل من رامي ربيعة وعمر مرموش ومصطفى محمد لاكتمال قائمته التي ستشارك بمباراتي السعودية وإسبانيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية وديا يوم 27 مارس الجارس، قبل مواجهة إسبانيا يوم 31 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)