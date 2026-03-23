كرة سلة - فتح باب حجز تذاكر أول مباراتين بين الاتحاد والزمالك في الدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر أول مباراتين من مواجهة الاتحاد السكندري مع الزمالك في نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال.

ويواجه الأهلي فريق المصرية للاتصالات بينما يلعب الاتحاد ضد الزمالك.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن إقامة المباريات بحضور ألف مشجع يتم تقسيمهم بين الفريقين.

وتقام المباريات على صالتي برج العرب بالإسكندرية والنادي بالعاصمة الإدارية.

وجاء موعد مباريات نصف النهائي كالآتي:

المباراة الأولى - الثلاثاء 24 مارس

الأهلي × المصرية للاتصالات - 6 مساء - العاصمة الإدارية

الاتحاد × الزمالك - 8 مساء - برج العرب

المباراة الثانية - الأربعاء 25 مارس

الاتحاد × الزمالك - 6 مساء - برج العرب

الأهلي × المصرية للاتصالات - 8 مساء - العاصمة الإدارية

المباراة الثالثة - الأحد 29 مارس

الاتصالات × الأهلي - 6 مساء - العاصمة الإدارية

الزمالك × الاتحاد - 8:30 مساء - العاصمة الإدارية

المباراة الرابعة "حال اللجوء إليها" - الإثنين 30 مارس

الزمالك × الاتحاد - 6 مساء -العاصمة الإدارية

الاتصالات × الأهلي - 8 مساء - العاصمة الإدارية

المباراة الفاصلة "حال اللجوء إليها" - الخميس 2 أبريل

الاتحاد × الزمالك - 6 مساء - برج العرب

الأهلي × الاتصالات - 8 مساء - العاصمة الإدارية