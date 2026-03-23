كلوب: ريال مدريد لم يتواصل معي أبدا.. ولا أعرف مواعيد المباريات منذ ترك ليفربول

نفى يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، وجود أي تواصل مع ريال مدريد لتولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال كلوب في حوار مع شبكة ماجينتا: "منذ غادرت ليفربول، لم أعد حتى أعرف موعد المباريات وكنت منفصلا تماما".

وواصل "كنت أمارس الرياضة وأستمتع بالحياة وأقضي وقتا مع أحفادي، أشياء طبيعية تماما، مع علمي أنني لن أعود للعمل كمدرب، الآن أبلغ من العمر 58 عاما وإذا بدأت التدريب مجددا في سن 65، سيذكرني الجميع بأنني قلت يوما إنني لن أعود، حسنا سأخبرهم أنني كنت جادا بذلك التوقيت".

وكشف "أخبار ربطي بريال مدريد تكتب دائما من نفس الأشخاص، هذا غير منطقي، ريال مدريد لم يتصل بي ولا مرة واحدة، ولم يتواصل حتى مع وكيلي".

وتابع "أنا هادئ حول حياتي، ولكن كمدرب لم أنتهي بشكل كامل، لم أصل لسن الاعتزال بعد، ومن يعرف ما قد يحدث خلال السنوات المقبلة، ولم لم أخطط لأي شيء بذلك الوقت".

ويعمل كلوب كرئيس لقسم كرة القدم بشركة رد بل منذ تركه لتدريب ليفربول في نهاية الموسم قبل الماضي.