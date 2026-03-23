تقرير: برشلونة يضع كامبياسو ضمن الخيارات لتدعيم دفاعه

الإثنين، 23 مارس 2026 - 22:23

كتب : ذكاء اصطناعي

أندريا كامبياسو - يوفنتوس

يبدو أن برشلونة يضع في خططه الصيفية التعاقد مع المدافع الإيطالي أندريا كامبياسو من يوفنتوس لتعزيز مركز الظهير الأيسر أمام أليخاندرو بالدي.

وفقًا لتقرير ذكره موقع "سبورت إيطاليا"، برشلونة قد يواجه منافسة قوية من مانشستر سيتي، الذي أبدى اهتمامه باللاعب الموسم الماضي، مما يجعل سوق انتقاله صعبًا. يوفنتوس قد يفقد عددًا من لاعبيه المهمين هذا الصيف إذا لم يتأهلوا لدوري أبطال أوروبا، وكامبياسو من بين اللاعبين المتوقع رحيلهم.

كامبياسو، البالغ 26 عامًا، بدأ مسيرته الاحترافية مع جينوا في 2017 وقضى خمس سنوات قبل الانتقال إلى يوفنتوس في 2022، حيث خاض 124 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

هذا الموسم، ساهم بـ3 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 39 مباراة، مع قدرته على اللعب كظهير أيسر أو أيمن، بالإضافة إلى إمكانية العمل كجناح خلفي.

وجود كامبياسو في صفوف برشلونة سيكون تعزيزًا مهمًا لخط الدفاع، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى الظهير القادر على اللعب في عدة مراكز وتقديم الدعم الهجومي والدفاعي على حد سواء.

يوفنتوس برشلونة كامبياسو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
/articles/525805/تقرير-برشلونة-يضع-كامبياسو-ضمن-الخيارات-لتدعيم-دفاعه