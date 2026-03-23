تقرير: ريال مدريد يراقب هالاند الجديد

يبدو أن ريال مدريد يراقب عن كثب إمكانية التعاقد مع المهاجم الواعد أرتيم ستيفانوف، البالغ 18 عامًا من باير ليفركوزن، والذي وُصف بأنه "هالاند الجديد".

وكشف موقع "سبورتس مول" وفقا لتقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يراقب اللاعب لبحث إمكانية ضمه في الصيف المقبل.

اللاعب الدولي الأوكراني تحت 21 عامًا يبلغ طوله 6 أقدام و4 إنشات، ويُعرف بقدراته الجوية القوية وحسن إنهاء الهجمات، مما جعله محط اهتمام أندية كبرى في أوروبا. ريال مدريد يسعى للخطو قبل المنافسين وتأمين خدماته الصيف المقبل، خصوصًا أن عقده الحالي مع ليفركوزن ممتد حتى صيف 2027، ما يمنح النادي الألماني وضعًا ضعيفًا في المفاوضات.

مع وجود كيليان مبابي في خط الهجوم، يرى ريال مدريد أن هناك مساحة للاعب شاب ليصبح جزءًا من مشروعهم الهجومي المستقبلي، ومن المتوقع أن يُبرم ستيفانوف انتقاله إلى نادٍ كبير في أوروبا خلال وقت قريب.

ستيفانوف بدأ مسيرته في فرق الشباب فولين لوتسك وشاختار دونيتسك قبل الانتقال إلى ليفركوزن في 2022، وسجل 22 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا في 26 مباراة مع فريق الشباب، كما خاض أول مباراتين له مع الفريق الأول خلال موسم 2024-25.

هذا الموسم، قضى ستيفانوف فترة إعارة مع إف سي نورمبرج قبل الانتقال على سبيل الإعارة إلى إف سي أوتريخت في يناير، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا في 9 مباريات بالدوري الهولندي، بما في ذلك هدفين في آخر مواجهتين ضد إف سي توينتي وجو أهد إيجلز.