في الجول يكشف كواليس جلسة الجهاز الفني لمنتخب مصر مع هيثم حسن

الإثنين، 23 مارس 2026 - 21:28

كتب : محمد جمال

هيثم حسن مع الجهاز الفني لمنتخب مصر

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر جلسة مع هيثم حسن المنضم حديثا للمنتخب.

وخلال الجلسة رحب الجهاز الفني بلاعب ريال أوفييدو والذي انضم للمعسكر صباح اليوم الإثنين.

ويكشف لكم FilGoal.com كواليس الجلسة التي عقدت بين الجهاز الفني وهيثم حسن.

حسام وإبراهيم أكدا على أنهما أصرا على ضم اللاعب وكانا على تواصل دائم مع اتحاد الكرة لإنهاء التفاوض معه.

حسام شدد على أهمية اللاعب لحساباته في المستقبل لبناء جيل جديد وليس لكأس العالم فقط، وعلى أنه سيحصل على دور مؤثر خلال الفترة المقبلة.

كما أكد الجهاز الفني على رغبته في ضم اللاعب خلال كأس أمم إفريقيا الماضية ولكن المحاولات لم تنجح بذلك الوقت.

وانضم هيثم حسن إلى معسكر المنتخب المقام في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية وديا يوم 27 مارس الجارس، قبل مواجهة إسبانيا يوم 31 من الشهر ذاته.

وكان حسن أحد العناصر التي ساهمت في صعود أوفييدو لدوري الدرجة الأولى الإسباني خلال الموسم الماضي.

وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما، في 28 مباراة بالدوري الإسباني، صنع خلالهم 3 أهداف، بالإضافة إلى مباراة بكأس إسبانيا.

ويملك حسن الحق في اللعب مع 3 منتخبات وهي مصر وفرنسا وتونس، قبل أن يختار تمثيل المنتخب المصري.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)

