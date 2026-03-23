إنزو فيرنانديز: لا يوجد أي مفاوضات مع ريال مدريد.. وسنرى ما سيحدث بعد كأس العالم
الإثنين، 23 مارس 2026 - 20:28
كتب : FilGoal
نفى إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي وجود مفاوضات مع ريال مدريد لضمه.
إنزو فيرنانديز
النادي : تشيلسي
وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى رغبة ريال مدريد في ضم النجم الأرجنتيني خلال الموسم المقبل.
وقال فيرنانديز في تصريحات نقلتها صحيفة آس: "حاليا يتبقى أشهر قليلة على نهاية الموسم، في الحقيقة لا يوجد أي مفاوضات مع ريال مدريد، وأركز حاليا فقط على تشيلسي والمباريات المتبقية ولكن سنرى ما سيحدث بعد كأس العالم".
ويلعب صاحب الـ 25 عاما مع تشيلسي منذ 2023 بعدما انضم للفريق قادما من بنفيكا.
ويمتد عقد إنزو مع تشيلسي حتى عام 2032.
وشارك لاعب الوسط في 46 مباراة منذ بداية الموسم الحالي ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 6 أهداف.
وأسهم إنزو في تتويج تشيلسي بكأس العالم للأندية 2025 والذي أقيم في أمريكا خلال الصيف الماضي.
نرشح لكم
