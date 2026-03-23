إنزو فيرنانديز: لا يوجد أي مفاوضات مع ريال مدريد.. وسنرى ما سيحدث بعد كأس العالم

الإثنين، 23 مارس 2026 - 20:28

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز

نفى إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي وجود مفاوضات مع ريال مدريد لضمه.

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى رغبة ريال مدريد في ضم النجم الأرجنتيني خلال الموسم المقبل.

وقال فيرنانديز في تصريحات نقلتها صحيفة آس: "حاليا يتبقى أشهر قليلة على نهاية الموسم، في الحقيقة لا يوجد أي مفاوضات مع ريال مدريد، وأركز حاليا فقط على تشيلسي والمباريات المتبقية ولكن سنرى ما سيحدث بعد كأس العالم".

مؤتمر روسينيور: خطأ ترجمة تصريح إنزو تسبب في سوء فهم.. وتعاملنا مع تسريب التشكيل إنزو فيرنانديز: كرة القدم لا تمنح وقتا.. والمدرب الجديد يحقق النتائج المطلوبة روسينيور: إنزو فاجئني مؤتمر مدرب تشيلسي - عن مستقبل ستيرلينج وإنزو المريض.. ولاعب السنغال المذهل

ويلعب صاحب الـ 25 عاما مع تشيلسي منذ 2023 بعدما انضم للفريق قادما من بنفيكا.

ويمتد عقد إنزو مع تشيلسي حتى عام 2032.

وشارك لاعب الوسط في 46 مباراة منذ بداية الموسم الحالي ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 6 أهداف.

وأسهم إنزو في تتويج تشيلسي بكأس العالم للأندية 2025 والذي أقيم في أمريكا خلال الصيف الماضي.

ماركا: جريزمان يتفق مع ناديه الجديد هانز فليك أفضل مدرب لشهر مارس في الدوري الإسباني "ما قلته لم يتغير".. ليفاندوفسكي يكشف عن مستقبله مع برشلونة سبورت: فليك يمنح الضوء الأخضر للتعاقد مع كانسيلو.. وشروط لإتمام الصفقة إشبيلية يعلن إقالة مدربه ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد فالفيردي أمام أتليتكو مدريد أربيلوا: أجواء الدربي هي الأفضل.. وطرد فالفيردي غير مفهوم فينيسيوس يكسر صيامه ضد أتلتيكو ويحسم الدربي لصالح ريال مدريد
إنزو فيرنانديز: لا يوجد أي مفاوضات مع ريال مدريد.. وسنرى ما سيحدث بعد كأس العالم 34 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: مانشستر يونايتد يبحث تدعيم صفوفه بلاعب تشيلسي السابق 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشيلسي يستهدف ظهير سبورتنج لشبونة 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لآول مرة بقميص منتخب مصر.. حسام وإبراهيم يرحبان بـ هيثم حسن ساعة | منتخب مصر
تقرير: أرسنال يستهدف "خليفة بوجبا" ساعة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: لأول مرة منذ 20 عاما.. ملعب ويمبلي لن يستضيف مباراة درع المجتمع الإنجليزي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: إيدي هاو يحظى بثقة إدارة نيوكاسل رغم تراجع النتائج 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: جريزمان يتفق مع ناديه الجديد 2 ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
