لآول مرة بقميص منتخب مصر.. حسام وإبراهيم يرحبان بـ هيثم حسن

الإثنين، 23 مارس 2026 - 19:29

كتب : FilGoal

هيثم حسن مع الجهاز الفني لمنتخب مصر

اجتمع هيثم حسن لاعب منتخب مصر مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.

وعقد الجهاز الفني جلسة مع لاعب ريال أوفييدو الإسباني للترحيب به بعد انضمامه لمنتخب مصر لأول مرة.

وانضم هيثم حسن إلى معسكر المنتخب المقام في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشارك هيثم في مران منتخب مصر والذي سيقام في الثامنة مساء اليوم الإثنين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية وديا يوم 27 مارس الجارس، قبل مواجهة إسبانيا يوم 31 من الشهر ذاته.

وكان حسن أحد العناصر التي ساهمت في صعود أوفييدو لدوري الدرجة الأولى الإسباني خلال الموسم الماضي.

وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما، في 28 مباراة بالدوري الإسباني، صنع خلالهم 3 أهداف، بالإضافة إلى مباراة بكأس إسبانيا.

ويملك حسن الحق في اللعب مع 3 منتخبات وهي مصر وفرنسا وتونس، قبل أن يختار تمثيل المنتخب المصري.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)

