ديلي ميل: لأول مرة منذ 20 عاما.. ملعب ويمبلي لن يستضيف مباراة درع المجتمع الإنجليزي

الإثنين، 23 مارس 2026 - 18:53

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة ديلي ميل عن نية الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عدم إقامة كأس درع المجتمع الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

الحدث يأتي بسبب استضافة الملعب خلال تلك الفترة لحفل غنائي للمطرب الكندي ويك إند.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملعب لن يكون متاحا لاستضافة المباريات خلال يومي 15 و16 أغسطس بسبب الحفل.

وفقا لديلي ميل فإن المباراة ستقام على ملعب برنسبيلاتي بمدينة كارديف الويلزية بدلا من ملعب ويمبلي.

المباراة ستقام خارج ويمبلي لأول مرة منذ 20 عاما، إذ أقيمت لأول مرة خارج الملعب في عام 2006 عندما استضافها ملعب برنسبيلاتي أيضا.

الملعب الويلزي سبق له استضافة المباراة 6 مرات منذ عام 2001 وحتى 2006 بسبب تجديد ملعب ويمبلي.

كأس درع المجتمع هو بمثابة كأس السوبر الإنجليزي ويقام بين بطل الدوري وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

كريستال بالاس هو حامل لقب البطولة، التي توج بها بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح.

