ماركا: جريزمان يتفق مع ناديه الجديد

الإثنين، 23 مارس 2026 - 18:17

كتب : ذكاء اصطناعي

أنطوان جريزمان

بات أنطوان جريزمان قريبًا من خوض تجربة جديدة خارج أوروبا، بعدما توصل إلى اتفاق شفهي مع نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، تمهيدًا للانتقال إليه عقب نهاية الموسم الجاري.

ويمتلك نجم أتلتيكو مدريد مسيرة استثنائية مع النادي الإسباني على مدار فترتين، حيث سجل 211 هدفًا وقدم 97 تمريرة حاسمة خلال 488 مباراة، ليؤكد مكانته كأحد أساطير الفريق، كما ساهم في التتويج بلقب الدوري الأوروبي موسم 2017-2018.

ووفقًا لتقارير صحفية أبرزها من ماركا والصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فإن الاتفاق بين اللاعب والنادي الأمريكي تم بالفعل بشكل مبدئي، على أن ينضم جريزمان في صفقة انتقال حر مع نهاية مشواره في الدوري الإسباني.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب صاحب الـ35 عامًا يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات النهائية على الصفقة، قبل أن يعود للتركيز مع فريقه في المراحل الحاسمة من الموسم.

ولا يزال جريزمان يطمح لإنهاء رحلته مع أتلتيكو بأفضل شكل ممكن، حيث يسعى لمساعدة الفريق على إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مواصلة المشوار القاري والمنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا.

ومن المنتظر أن يصبح جريزمان النجم الأول في أورلاندو سيتي، الذي عانى من بداية متواضعة في الموسم الجديد بالدوري الأمريكي، ما يزيد من أهمية الصفقة على المستوى الفني والتسويقي للنادي.

