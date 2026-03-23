ESPN: الاتفاق تم.. زيدان مدربا لفرنسا بعد كأس العالم

الإثنين، 23 مارس 2026 - 17:54

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024ب

كشفت شبكة ESPN عن توصل الاتحاد الفرنسي لاتفاق شفهي مع زين الدين زيدان لتولي تدريب الديوك.

وكشفت الشبكة نقلا عن مصادر لها، بأن زيدان سيخلف ديديه ديشامب في الصيف المقبل.

وأضاف ESPN "سيتم تعيين زيدان رسمياً فور انتهاء مشاركة فرنسا في كأس العالم 2026."

وأعلن ديشامب العام الماضي، رحيله عن تدريب منتخب بلاده عقب مشاركته في كأس العالم 2026 المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

تحدث فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن خلفية ديديه ديشامب المدير الفني للديوك لصحيفة لو فيجارو: "نعم.. أعرف اسمه."

وتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم توج بالمونديال في 2018 في روسيا، ووصل لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي منتصف مسيرته مع فرنسا قاد الديوك للتتويج ببطولة دوري كأس الأمم الأوروبية عام 2021.

وأيضا خسر نهائي يورو 2016 أمام البرتغال.

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة بكأس العالم إلى جانب السنغال، والنرويج، والمتأهل من الملحق العالمي ب.

أما زيدان فقاد ريال مدريد كاستيا، ومساعدا لريال مدريد، قبل أن يتولى المسؤولية كرجل أول في فترتين.

وتوج زيدان بـ 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبطولتين لكل من الدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والسوبر الإسباني.

كما فاز زيدان بجائزة أفضل مدرب في العالم مرتين.

