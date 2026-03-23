جالاتا سراي يعلن خضوع أوسيمين لعملية جراحية

الإثنين، 23 مارس 2026 - 17:45

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - جالاتاسراي

أعلن نادي جالاتا سراي، خضوع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق لعملية جراحية.

وتعرض أوسيمين لإصابة قوية في اليد بعد كرة مشتركة مع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول.

وخرج أوسيمين اضطراريا بين شوطي المباراة بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
أوسيمين: أفضل تجنب ليفربول.. وإذا واجهناه سنقاتل حتى النهاية أوسيمين: ركبتي بخير.. وجالاتاسراي سيقاتل أمام يوفنتوس أوسيمين: سباليتي كان مثل والدي.. واخترت جالاتاسراي لأن شغفه يشبه نابولي

وجاء في بيان جالاتا سراي "خضع لاعبنا فيكتور أوسيمين، الذي أُصيب ولم يتمكن من إكمال مباراتنا خارج أرضنا ضد ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لعملية جراحية ناجحة اليوم في مستشفى ماسلاك أجيبادم، أجراها طبيب النادي، الدكتور ينر إينجه."

وأكمل بيان النادي "نتمنى للاعبنا الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت."

واكتسح ليفربول منافسه جالاتا سراي برباعية نظيفة، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ولعب أوسيمين هذا الموسم 29 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 19 هدفا، وساهم في 7 أهداف أخرى.

نرشح لكم
ديلي ميل: لأول مرة منذ 20 عاما.. ملعب ويمبلي لن يستضيف مباراة درع المجتمع الإنجليزي تقرير: إيدي هاو يحظى بثقة إدارة نيوكاسل رغم تراجع النتائج ماركا: جريزمان يتفق مع ناديه الجديد ESPN: الاتفاق تم.. زيدان مدربا لفرنسا بعد كأس العالم أخبار جيدة لـ مانشستر يونايتد بشأن إصابة مبومو وسيسكو سكاي ألمانيا: جوتزه يتفق مع فرانكفورت على البقاء حتى 2027 هانز فليك أفضل مدرب لشهر مارس في الدوري الإسباني مارسيليا يعلن إنهاء التعاقد مع رئيسه بابلو لونجوريا
ديلي ميل: لأول مرة منذ 20 عاما.. ملعب ويمبلي لن يستضيف مباراة درع المجتمع الإنجليزي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: إيدي هاو يحظى بثقة إدارة نيوكاسل رغم تراجع النتائج 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماركا: جريزمان يتفق مع ناديه الجديد 43 دقيقة | الدوري الإسباني
الكشف عن رئيس بعثة منتخب مصر في السعودية ساعة | منتخب مصر
ESPN: الاتفاق تم.. زيدان مدربا لفرنسا بعد كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
أخبار جيدة لـ مانشستر يونايتد بشأن إصابة مبومو وسيسكو ساعة | الدوري الإنجليزي
جالاتا سراي يعلن خضوع أوسيمين لعملية جراحية ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي ألمانيا: جوتزه يتفق مع فرانكفورت على البقاء حتى 2027 ساعة | الكرة الأوروبية
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
