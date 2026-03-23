جالاتا سراي يعلن خضوع أوسيمين لعملية جراحية

أعلن نادي جالاتا سراي، خضوع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق لعملية جراحية.

وتعرض أوسيمين لإصابة قوية في اليد بعد كرة مشتركة مع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول.

وخرج أوسيمين اضطراريا بين شوطي المباراة بسبب الإصابة.

وجاء في بيان جالاتا سراي "خضع لاعبنا فيكتور أوسيمين، الذي أُصيب ولم يتمكن من إكمال مباراتنا خارج أرضنا ضد ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لعملية جراحية ناجحة اليوم في مستشفى ماسلاك أجيبادم، أجراها طبيب النادي، الدكتور ينر إينجه."

وأكمل بيان النادي "نتمنى للاعبنا الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت."

واكتسح ليفربول منافسه جالاتا سراي برباعية نظيفة، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ولعب أوسيمين هذا الموسم 29 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 19 هدفا، وساهم في 7 أهداف أخرى.