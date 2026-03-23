سكاي ألمانيا: جوتزه يتفق مع فرانكفورت على البقاء حتى 2027

الإثنين، 23 مارس 2026 - 17:35

كتب : FilGoal

ماريو جوتزه - فرانكفورت

يرغب نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني في بقاء نجمه ماريو جوتزه ضمن صفوفه.

وذكرت سكاي سبورت، أن فرانكفورت أنهى كافة الاتفاقات مع جوتزه على تمديد عقده لموسم إضافي.

وأشارت سكاي إلى أن اللاعب اتفق مع ناديه على البقاء حتى 2027، وسيتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

أخبار متعلقة:
وينتهي عقد جوتزه مع فرانكفورت في صيف 2026.

وشارك صاحب هدف تتويج ألمانيا بمونديال 2014، هذا الموسم في 26 مباراة بـ بوندسليجا، صنع خلالهم هدفين.

وانضم جوتزه إلى فرانكفورت قادما من إيندهوفن الهولندي في صيف 2022.

ولعب النجم الألماني أيضا خلال مسيرته لأندية بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين.

وتوج جوتزه بكأس العالم مع ألمانيا، و5 بطولات للدوري الألماني، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، و4 بطولات لكأس ألمانيا، وبطولة للسوبر الألماني.

كما فاز بلقبي الكأس والسوبر الهولنديين.

الدوري الألماني ماريو جوتزه
نرشح لكم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525789/سكاي-ألمانيا-جوتزه-يتفق-مع-فرانكفورت-على-البقاء-حتى-2027