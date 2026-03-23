هانز فليك أفضل مدرب لشهر مارس في الدوري الإسباني

الإثنين، 23 مارس 2026 - 17:29

كتب : FilGoal

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" فوز هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بجائزة أفضل مدرب في الدوري لشهر مارس.

وحقق فليك مع برشلونة العلامة الكاملة في الدوري الإسباني خلال شهر مارس، وذلك بعدما فاز في 3 مباريات.

واستهل برشلونة شهر مارس بالفوز على أتلتيك بلباو بهدف، ثم الفوز على إشبيلية 5-2، وأخيرا التغلب على رايو فايكانو بهدف.

ليحصد برشلونة 9 نقاط في شهر مارس ويحافظ على صدارته للدوري الإسباني.

وتفوق فليك في سباق أفضل مدرب في الشهر على دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد، وأيضا لويس كاسترو مدرب ليفانتي، وذلك في التصويت النهائي لاختيار صاحب الجائزة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

