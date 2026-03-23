"ما قلته لم يتغير".. ليفاندوفسكي يكشف عن مستقبله مع برشلونة
الإثنين، 23 مارس 2026 - 17:22
كتب : FilGoal
كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، عن مستقبله مع الفريق الكالتالوني.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية تصريحات ليفاندوفسكي للصحافة البولندية: "ما قلته لم يتغير، أنا أتريث لأقرر ما هو أفضل لي."
وأكمل ليفاندوفسكي "لم أتخذ أي قرار بعد بشأن مستقبلي".
وانضم ليفاندوفسكي إلى منتخب بولندا لخوض الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم
وتتواجد بولندا في المسار الثاني، حيث تواجه ألبانيا.
ويلتقي الفائز من بولندا وألبانيا أمام الفائز من أوكرانيا والسويد، لتحديد المتأهل من ذلك المسار إلى كأس العالم.
ولعب ليفاندوفسكي هذا الموسم 37 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم 16 هدفا، وصنع 3.
وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من بايرن ميونيخ.
ولعب المهاجم البولندي دوليا 163 مباراة، سجل خلالهم 88 هدفا.
