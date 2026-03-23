استبعاد بافلوفيتش ونميشا من معسكر ألمانيا.. وانضمام ثنائي شتوتجارت

الإثنين، 23 مارس 2026 - 16:52

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا

أعلن منتخب ألمانيا استبعاد الثنائي ألكسندر بافلوفيتش وفيليكس نميشا من معسكر المانشافت خلال توقف مارس الجاري.

ولن ينضم بافلوفيتش إلى منتخب ألمانيا في المعسكر الحالي بسبب الإصابة في الفخذ.

وخضع بافلوفيتش لفحوصات إضافية، ليقرر الجهاز الطبي عدم المخاطرة به.

ومن المقرر أن يكون لاعب بايرن جاهزًا للعودة إلى اللعب على أقصى تقدير بعد فترة التوقف الدولي.

بعد ألكسندر بافلوفيتش، انسحب فيليكس نميشا لاعب بوروسيا دورتموند أيضًا من قائمة منتخب ألمانيا بسبب إصابة في الركبة.

تم استدعاء ثنائي شتوتجارت أنجيلو شتيلر وكريس فوريش ليحلّا محل المصابين ألكسندر بافلوفيتش وفيليكس نميشا.

وأوضح دورتموند عبر موقعه يوم الاثنين أن نيميشا سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

ويستعد منتخب ألمانيا لملاقاة سويسرا وديا يوم الجمعة.

ثم يلعب بعدها بثلاثة أيام أمام غانا.

ألمانيا ألكسندر بافلوفيتش فيليكس نيمشا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
/articles/525784/استبعاد-بافلوفيتش-ونميشا-من-معسكر-ألمانيا-وانضمام-ثنائي-شتوتجارت