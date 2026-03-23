استبعاد بافلوفيتش ونميشا من معسكر ألمانيا.. وانضمام ثنائي شتوتجارت

أعلن منتخب ألمانيا استبعاد الثنائي ألكسندر بافلوفيتش وفيليكس نميشا من معسكر المانشافت خلال توقف مارس الجاري.

ولن ينضم بافلوفيتش إلى منتخب ألمانيا في المعسكر الحالي بسبب الإصابة في الفخذ.

وخضع بافلوفيتش لفحوصات إضافية، ليقرر الجهاز الطبي عدم المخاطرة به.

ومن المقرر أن يكون لاعب بايرن جاهزًا للعودة إلى اللعب على أقصى تقدير بعد فترة التوقف الدولي.

بعد ألكسندر بافلوفيتش، انسحب فيليكس نميشا لاعب بوروسيا دورتموند أيضًا من قائمة منتخب ألمانيا بسبب إصابة في الركبة.

تم استدعاء ثنائي شتوتجارت أنجيلو شتيلر وكريس فوريش ليحلّا محل المصابين ألكسندر بافلوفيتش وفيليكس نميشا.

وأوضح دورتموند عبر موقعه يوم الاثنين أن نيميشا سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

ويستعد منتخب ألمانيا لملاقاة سويسرا وديا يوم الجمعة.

ثم يلعب بعدها بثلاثة أيام أمام غانا.