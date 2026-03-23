سبورت: فليك يمنح الضوء الأخضر للتعاقد مع كانسيلو.. وشروط لإتمام الصفقة

منح هانز فليك مدرب برشلونة، الضوء الأخضر لإدارة النادي للتعاقد بشكل نهائي مع جواو كانسيلو.

وانضم كانسيلو إلى برشلونة في يناير الماضي معارا من الهلال حتى نهاية الموسم.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية، إلى أن فليك سعيد بأداء الظهير البرتغالي، وعلى يقين بأن اللاعب يضفي زخما هجوميا كبيرا.

واستدركت الصحيفة "هانز فليك يعطي الأولوية لضم قلب دفاع، بعدما قام باستخدام جيرارد مارتن في مركز قلب الدفاع".

وتنازل كانسيلو عن جزء من راتبه في السعودية للانضمام إلى برشلونة.

وسبق أن خفض كانسيلو راتبه قبل عامين، حين انضم على سبيل الإعارة لبرشلونة من مانشستر سيتي.

ويستخدم فليك الظهير البرتغالي في الجهة اليسرى بسبب مشاكل أليخاندرو بالدي البدنية.

وتعاقد الهلال مع كانسيلو في صيف 2024 مقابل 25 مليون يورو، ويتبقى عام واحد في عقده.

وكشفت الصحيفة عن اشتراط برشلونة رحيله مجانا من الزعيم السعودي وتعديل راتبع وفقا لسياسة الأجور في برشلونة، وهو ما يعني التخلي عن مبلغ كبير من المال، حيث يتقاضى اللاعب البرتغالي 12 مليون يورو صافية.

وحسب سبورت، فإن برشلونة يصر على استمرار كانسيلو في النادي شريطة استيفاء جميع الشروط المالية. وإلا فإن النادي يُفكّر بالفعل في بدائل لتعزيز مركز الظهير الأيسر تحسّباً للتغييرات المُرتقبة في خط الدفاع.

ويتواجد اسم أليكس جريمالدو ظهير أيسر باير ليفركوزن، كأحد البدائل المتاحة للانضمام لبرشلونة.