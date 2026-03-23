إشبيلية يعلن إقالة مدربه

أعلن نادي إشبيلية يوم الاثنين إقالة مدربه الأرجنتيني ماتياس ألميدا.

وأوضح النادي عبر موقعه: "ماتياس ألميدا لم يعد مدربًا لنادي إشبيلية".

وأضاف "يود نادي إشبيلية شكر ماتياس ألميدا وطاقمه على جهودهم خلال هذه الفترة".

وأتم "نتمنى لألميدا التوفيق في تحدياته المهنية المقبلة".

وترك المدرب الأرجنتيني منصبه بعد إدارة 32 مباراة مع الفريق الأندلسي.

منها 29 في الدوري الإسباني و3 في كأس الملك، منذ تعيينه في النادي صيف 2025.

سيترك ماتياس ألميدا إشبيلية وهو في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويبتعد إشبيلية بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.