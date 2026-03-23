إشبيلية يعلن إقالة مدربه

الإثنين، 23 مارس 2026 - 16:20

كتب : FilGoal

ماتياس ألميدا - إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية يوم الاثنين إقالة مدربه الأرجنتيني ماتياس ألميدا.

وأوضح النادي عبر موقعه: "ماتياس ألميدا لم يعد مدربًا لنادي إشبيلية".

وأضاف "يود نادي إشبيلية شكر ماتياس ألميدا وطاقمه على جهودهم خلال هذه الفترة".

أخبار متعلقة:
رغم إصابته القوية أمام برايتون.. إيكيتيكي ينضم لمعسكر فرنسا بن وايت يعود لمنتخب إنجلترا لأول مرة منذ واقعة 2022 ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد فالفيردي أمام أتليتكو مدريد رئيس الاتحاد الفرنسي: خليفة ديشامب؟ أعرف اسمه

وأتم "نتمنى لألميدا التوفيق في تحدياته المهنية المقبلة".

وترك المدرب الأرجنتيني منصبه بعد إدارة 32 مباراة مع الفريق الأندلسي.

منها 29 في الدوري الإسباني و3 في كأس الملك، منذ تعيينه في النادي صيف 2025.

سيترك ماتياس ألميدا إشبيلية وهو في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويبتعد إشبيلية بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

نرشح لكم
هانز فليك أفضل مدرب لشهر مارس في الدوري الإسباني "ما قلته لم يتغير".. ليفاندوفسكي يكشف عن مستقبله مع برشلونة سبورت: فليك يمنح الضوء الأخضر للتعاقد مع كانسيلو.. وشروط لإتمام الصفقة ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد فالفيردي أمام أتليتكو مدريد أربيلوا: أجواء الدربي هي الأفضل.. وطرد فالفيردي غير مفهوم فينيسيوس يكسر صيامه ضد أتلتيكو ويحسم الدربي لصالح ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(2) أتلتيكو مدريد تشكيل الدربي - كارباخال أساسي مع ريال مدريد.. وسيميوني يقود هجوم أتلتيكو
الكشف عن رئيس بعثة منتخب مصر في السعودية 2 دقيقة | منتخب مصر
ESPN: الاتفاق تم.. زيدان مدربا لفرنسا بعد كأس العالم 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
أخبار جيدة لـ مانشستر يونايتد بشأن إصابة مبومو وسيسكو 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جالاتا سراي يعلن خضوع أوسيمين لعملية جراحية 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي ألمانيا: جوتزه يتفق مع فرانكفورت على البقاء حتى 2027 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
هانز فليك أفضل مدرب لشهر مارس في الدوري الإسباني 33 دقيقة | الدوري الإسباني
"ما قلته لم يتغير".. ليفاندوفسكي يكشف عن مستقبله مع برشلونة 40 دقيقة | الدوري الإسباني
الإصابة تبعد جابرييل عن منتخب البرازيل 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
