ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد فالفيردي أمام أتليتكو مدريد

ذكرت جريدة ماركا أن نادي ريال مدريد قرر تقديم استئناف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها فيدي فالفيردي أمام أتليتكو مدريد.

وتعرض فالفيردي للطرد بالدقيقة 76 بعد تدخل عنيف ضد أليكس باينا لاعب أتلتيكو مدريد.

ويأمل الفريق الملكي في إلغاء إيقاف اللاعب الأوروجوياني، معتبرين أن طرده كان غير مبرر.

وتشعر إدارة ريال مدريد أن الحكم كان متحفزا ضد فالفيردي بسبب الواقعة التي جمعته من قبل بأليكس بينا في 2023 (التفاصيل).

في السياق نفسه، أوضح برنامج إل شيرنجيتو أن لجنة الحكام الإسبانية ترى أن البطاقة الحمراء لفيدي فالفيردي كانت صحيحة.

وأضاف التقرير أنه سيتم عرض الواقعة يوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الحكام، وسيحصل الحكم مونويرا مونتيرو على الإشادة.

وحسم ريال مدريد الدربي لصالحه بفوز مثير على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة كانت ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني وأقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.