ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد فالفيردي أمام أتليتكو مدريد

الإثنين، 23 مارس 2026 - 15:31

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - فالفيردي

ذكرت جريدة ماركا أن نادي ريال مدريد قرر تقديم استئناف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها فيدي فالفيردي أمام أتليتكو مدريد.

وتعرض فالفيردي للطرد بالدقيقة 76 بعد تدخل عنيف ضد أليكس باينا لاعب أتلتيكو مدريد.

ويأمل الفريق الملكي في إلغاء إيقاف اللاعب الأوروجوياني، معتبرين أن طرده كان غير مبرر.

رغم إصابته القوية أمام برايتون.. إيكيتيكي ينضم لمعسكر فرنسا بن وايت يعود لمنتخب إنجلترا لأول مرة منذ واقعة 2022 ديلي ميل: يمر بلحظات صعبة.. وفاة والد إيجور تودور بعد لحظات من ثلاثية نوتنجهام برناردو سيلفا: الفوز على أرسنال الرائع لم يكن سهلا على الاطلاق

وتشعر إدارة ريال مدريد أن الحكم كان متحفزا ضد فالفيردي بسبب الواقعة التي جمعته من قبل بأليكس بينا في 2023 (التفاصيل).

في السياق نفسه، أوضح برنامج إل شيرنجيتو أن لجنة الحكام الإسبانية ترى أن البطاقة الحمراء لفيدي فالفيردي كانت صحيحة.

وأضاف التقرير أنه سيتم عرض الواقعة يوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الحكام، وسيحصل الحكم مونويرا مونتيرو على الإشادة.

وحسم ريال مدريد الدربي لصالحه بفوز مثير على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة كانت ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني وأقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

فيدي فالفيردي ريال مدريد أتليتكو مدريد أليكس بينا
إشبيلية يعلن إقالة مدربه أربيلوا: أجواء الدربي هي الأفضل.. وطرد فالفيردي غير مفهوم فينيسيوس يكسر صيامه ضد أتلتيكو ويحسم الدربي لصالح ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(2) أتلتيكو مدريد تشكيل الدربي - كارباخال أساسي مع ريال مدريد.. وسيميوني يقود هجوم أتلتيكو فليك: تعاقدنا مع جوان جارسيا للخروج بشباك نظيفة.. وعلى فيرمين قبول التبديل الخامس تواليا.. برشلونة يواصل انتصاراته بالفوز على رايو فايكانو جوليانو سيميوني: الدربي ليس مجرد مباراة إنها معركة لإثبات أنفسنا
إشبيلية يعلن إقالة مدربه 9 دقيقة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد فالفيردي أمام أتليتكو مدريد 58 دقيقة | الدوري الإسباني
"منافسة بين اللاعبين".. منتخب الناشئين يواصل استعداداته لبطولة شمال إفريقيا ساعة | منتخب مصر
ديلي ميل: يمر بلحظات صعبة.. وفاة والد إيجور تودور بعد لحظات من ثلاثية نوتنجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
تقارير مغربية: الوداد يتوصل لاتفاق مع كارتيرون لخلافة بنهاشم ساعة | الكرة الإفريقية
رغم إصابته القوية أمام برايتون.. إيكيتيكي ينضم لمعسكر فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس الاتحاد الفرنسي: خليفة ديشامب؟ أعرف اسمه ساعة | الكرة الأوروبية
بن وايت يعود لمنتخب إنجلترا لأول مرة منذ واقعة 2022 2 ساعة | الكرة الأوروبية
