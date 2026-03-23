"منافسة بين اللاعبين".. منتخب الناشئين يواصل استعداداته لبطولة شمال إفريقيا

الإثنين، 23 مارس 2026 - 15:10

كتب : FilGoal

حسين عبد اللطيف - منتخب الناشئين

واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 استعداداته لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وكشف اتحاد الكرة عن تفاصيل المباراة الي شهد تقسيمة قوية وسط منافسة بين اللاعبين لحجز مكان في التشكيل الأساسي.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته يوم الجمعة بمواجهة تونس في افتتاحية مواجهات الفراعنة.

وتقام بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة ما بين 27 مارس الجاري وحتى 5 أبريل.

وتقام البطولة في ليبيا، وتعد هي المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وجاءت مباريات منتخب مصر خلال البطولة كالتالي:

مصر × تونس - 27 مارس.

مصر × المغرب - 30 مارس.

مصر × ليبيا - 2 أبريل.

مصر × الجزائر - 5 أبريل.

وتتأهل أول 3 فرق إلى كأس الأمم الإفريقية المقررة في إبريل المقبل، ولم يتم الكشف بعد عن مستضيفها وسط تقارير تفيد باقتراب المغرب من استضافة البطولة.

ويقود منتخب الناشئين مواليد 2009 المدرب حسين عبد اللطيف، ويعاونه عبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد مدربا للحارس.

