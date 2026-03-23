رغم إصابته القوية أمام برايتون.. إيكيتيكي ينضم لمعسكر فرنسا

انضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول إلى معسكر منتخب بلاده بشكل طبيعي رغم إصابته القوية قبل يومين.

وتعرض هوجو إيكيتيكي لإصابة مبكرة في لقاء برايتون يوم السبت أجبرته على الخروج في الدقيقة الثامنة.

بعدها قال مدربه أرني سلوت للصحفيين: "إصابة هوجو ليست من نوعية الإصابات التي قد تبعده عن الملاعب لثلاثة أشهر، لكنها كانت سيئة بما يكفي لعدم قدرته على الاستمرار في اللقاء".

وأضاف "إيكتيكي يمكنه اللعب غدا إذا أراد، تعرض لإصابة في ساقه. كان اصطداما أدى إلى خروجه من الملعب".

وتواجد إيكيتيكي في معسكر فرنسا في كليرفونتين صباح الاثنين.

ويستعد المنتخب الفرنسي للسفر إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء لخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وكرواتيا.

المباراة الأولى ستكون أمام البرازيل يوم الخميس، والثانية ضد كولومبيا يوم الأحد.