رئيس الاتحاد الفرنسي: خليفة ديشامب؟ أعرف اسمه

الإثنين، 23 مارس 2026 - 14:37

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب

تحدث فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن خلفية ديديه ديشامب المدير الفني للديوك.

وأعلن ديشامب العام الماضي، رحيله عن تدريب منتخب بلاده عقب مشاركته في كأس العالم 2026 المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وقال ديالو في تصريحات لصحيفة لو فيجارو ردا على سؤال حول خليفة ديشامب: "نعم.. أعرف اسمه."

وأكمل "يتطلب الأمر ملفا شخصيا يستوفي العديد من الشروط، ويجب أن يحظى بقبول الفرنسيين لأنه منتخب الفرنسيين."

وأتم حديثه ردا على إمكانية تولي زين الدين زيدان مسؤولية تدريب فرنسا "أدعوكم للقاء بعد كأس العالم."

وتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم توج بالمونديال في 2018 في روسيا، ووصل لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي منتصف مسيرته مع فرنسا قاد الديوك للتتويج ببطولة دوري كأس الأمم الأوروبية عام 2021.

وأيضا خسر نهائي يورو 2016 أمام البرتغال.

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة بكأس العالم إلى جانب السنغال، والنرويج، والمتأهل من الملحق العالمي ب.

زين الدين زيدان ديشامب فرنسا فيليب ديالو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
/articles/525775/رئيس-الاتحاد-الفرنسي-خليفة-ديشامب-أعرف-اسمه