بن وايت يعود لمنتخب إنجلترا لأول مرة منذ واقعة 2022

أعلن منتخب إنجلترا استدعاء هارفي بارنز وبن وايت لدخول معسكر الأسود الثلاثة خلال توقف مارس الجاري.

الثنائي سيحل بدلا من إبيريشي إيزي وجاريل كوانساه، اللذين تم استبعادهما بسبب الإصابة.

وخاض بارنز مباراة دولية وحيدة مع المنتخب الأول في أكتوبر 2020.

بينما يعود وايت لصفوف منتخب إنجلترا لأول مرة منذ انسحابه من معسكر الفريق قبل كأس العالم 2022.

إذ دخل بن وايت في خلاف مع ساوثجيت مدرب إنجلترا السابق بعدما خرج من معسكر الفريق في كأس العالم 2022 في قطر لأسباب شخصية.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة أوروجواي واليابان في توقف مارس الجاري.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد أوروجواي على ملعب ويمبلي يوم الجمعة المقبل.

ثم يلاقي نظيره الياباني بعد أربعة أيام على ملعب ويمبلي أيضا.