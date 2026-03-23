في الجول يكشف تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي "الخطيب يخرج من الصورة"

بدأت ملامح خطة الإصلاح والإنقاذ بالأهلي في الظهور، بعدما ودع الفريق دوري أبطال إفريقيا، حسبما علم FilGoal.com.

يوم الأحد، أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مطولا مع ياسين منصور نائب الرئيس وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لمناقشة ملف الكرة بالنادي.

ويأتي ذلك بعد توديع الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي ذهابا وإيابا بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي والتي جاء أبرز ملامحها على النحو التالي:

1- محمود الخطيب رئيس النادي سلم كامل سلطاته وصلاحياته بشكل كامل ونهائي للثنائي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لإدارة قطاع كرة القدم بدون أدنى نية لوجود أى أدوار له من الآن فصاعدا وسيكون مثله مثل بقية أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص قطاع الكرة.

2- ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ قررا تقسيم خطة الإنقاذ والإصلاح لقسمين، الأول عاجل والثاني بعد نهاية الموسم.

3- العاجل هو هيكلة كامل قطاع كرة القدم حيث سيتم توجيه الشكر لمحمد يوسف المدير الرياضي ولجنة التخطيط وإدارة التعاقدات وإدارة الكشف عن المواهب وقطاع الناشئين بكامل مسؤوليه وإداراته ما عدا المدير الفني الهولندي أرت لانجلر سيكون هو الاستثناء الوحيد بسبب نجاحاته في القطاع.

4- بعد نهاية الموسم سيرحل كامل جهاز الكرة للفريق الأول.

5- تم الاستقرار على عدم تفعيل بند الشراء في تعاقد إيلتسين كامويش وسيتم الاكتفاء بفترة الإعارة.

6- دائرة اللاعبين الراحلين مفتوحة على جميع الاحتمالات مهما كانت قوة الاسماء ومن الوارد جدا حدوث مفاجآت مدوية وخروج لاعبين كبار لأن الجميع بلا استثناء أصبح تحت بند التقييم الفني والانضباطي.

7- عصام سراج ونادر شوقي أبرز الأسماء المرشحة لتولى حقيبة التعاقدات والمنافسة بينهما فقط.

8- سيد عبد الحفيظ سيقوم بمهام المدير الرياضي لفترة مؤقتة حتى اكتمال مرحلة الهيكلة.

وودع الأهلي هذا الموسم دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي وكأس مصر من دور الـ 32 على يد وي، وخسر فرصة التأهل من مجموعات كأس عاصمة مصر، وتوج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري عقب نهاية المرحلة الأولى بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويستهل الأهلي مشواره في المرحلة النهائية بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 3 أبريل المقبل.