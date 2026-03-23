أنشيلوتي يعوض إصابة أليكس ساندرو بظهير كروزيرو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، ضم كايكي لاعب كروزيرو البرازيلي.

وينشط كايكي في مركز الظهير الأيسر، ويبلغ من العمر 23 عاما.

وأعلن حساب المنتخب البرازيلي، اختيار كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، ضم كايكي بدلا من أليكس ساندرو لاعب فلامنجو.

وتعرض ساندرو لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام كورينثيانز في الدوري البرازيلي.

وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره الفرنسي يوم 26 مارس في ملعب جيليت ستاديوم بمدينة بوسطن، قبل أن يلتقي منتخب كرواتيا يوم 31 مارس على ملعب كامبينج وورلد ستاديوم في أورلاندو.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو (النصر السعودي)، إيدرسون (فنربخشة)، هوجو سوزا (كورينثيانز)

الدفاع: ويسلي (روما)، أليكس ساندرو (فلامنجو)، دوجلاس سانتوس (زينيت)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جابرييل (أرسنال)، جيلسون بريمر (يوفنتوس)، دانيلو (فلامنجو)، روجير إيبانيز (أهلي جدة السعودي)، ليو بيريرا (فلامنجو).

الوسط: أندري سانتوس (تشيلسي)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، دانيلو (بوتافوجو)، فابينيو (اتحاد جدة)، جابرييل سارا (جالاتا سراي).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون)، إيجور تياجو (برينتفورد)، لويس هنريكي (زينيت)، رايان (بورنموث)، جواو بيدرو (تشيلسي)، جابرييل مارتينيلي (أرسنال)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، رافينيا (برشلونة)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).