أنشيلوتي يعوض إصابة أليكس ساندرو بظهير كروزيرو

الإثنين، 23 مارس 2026 - 13:31

كتب : FilGoal

كايكي - كروزيرو البرازيلي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، ضم كايكي لاعب كروزيرو البرازيلي.

وينشط كايكي في مركز الظهير الأيسر، ويبلغ من العمر 23 عاما.

وأعلن حساب المنتخب البرازيلي، اختيار كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، ضم كايكي بدلا من أليكس ساندرو لاعب فلامنجو.

أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا استبعاد نيمار من قائمة البرازيل لمواجهتي فرنسا وكرواتيا نيمار: عدم استدعائي لمنتخب البرازيل أمر مؤسف.. والحلم ما زال قائما

وتعرض ساندرو لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام كورينثيانز في الدوري البرازيلي.

وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره الفرنسي يوم 26 مارس في ملعب جيليت ستاديوم بمدينة بوسطن، قبل أن يلتقي منتخب كرواتيا يوم 31 مارس على ملعب كامبينج وورلد ستاديوم في أورلاندو.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو (النصر السعودي)، إيدرسون (فنربخشة)، هوجو سوزا (كورينثيانز)

الدفاع: ويسلي (روما)، أليكس ساندرو (فلامنجو)، دوجلاس سانتوس (زينيت)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جابرييل (أرسنال)، جيلسون بريمر (يوفنتوس)، دانيلو (فلامنجو)، روجير إيبانيز (أهلي جدة السعودي)، ليو بيريرا (فلامنجو).

الوسط: أندري سانتوس (تشيلسي)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، دانيلو (بوتافوجو)، فابينيو (اتحاد جدة)، جابرييل سارا (جالاتا سراي).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون)، إيجور تياجو (برينتفورد)، لويس هنريكي (زينيت)، رايان (بورنموث)، جواو بيدرو (تشيلسي)، جابرييل مارتينيلي (أرسنال)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، رافينيا (برشلونة)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

خلال أيام.. حسم الـ6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026 تقرير: نيمار في وضع حرج.. وتصريحاته لم تلق استحسان الاتحاد البرازيلي ميسي يحطم رقم بيليه في فوز إنتر ميامي على نيويورك سيتي بعد إعلان مواجهة موريتانيا.. استدعاء ماستانتونو وبانيتشيلي لقائمة منتخب الأرجنتين أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا الأرجنتين تواجه موريتانيا وديا تقرير: بعد إلغاء مباراتي قطر وإسبانيا.. ودية الأرجنتين ضد جواتيمالا مهددة إنفانتينو: كأس العالم سيقام في موعده بمشاركة 48 منتخبا
ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد فالفيردي أمام أتليتكو مدريد 22 دقيقة | الدوري الإسباني
"منافسة بين اللاعبين".. منتخب الناشئين يواصل استعداداته لبطولة شمال إفريقيا 43 دقيقة | منتخب مصر
ديلي ميل: يمر بلحظات صعبة.. وفاة والد إيجور تودور بعد لحظات من ثلاثية نوتنجهام 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير مغربية: الوداد يتوصل لاتفاق مع كارتيرون لخلافة بنهاشم ساعة | الكرة الإفريقية
رغم إصابته القوية أمام برايتون.. إيكيتيكي ينضم لمعسكر فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس الاتحاد الفرنسي: خليفة ديشامب؟ أعرف اسمه ساعة | الكرة الأوروبية
بن وايت يعود لمنتخب إنجلترا لأول مرة منذ واقعة 2022 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي "الخطيب يخرج من الصورة" ساعة | الدوري المصري
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
