هيثم حسن ينضم لمعسكر منتخب مصر

الإثنين، 23 مارس 2026 - 13:16

كتب : محمد جمال

هيثم حسن - ريال أوفييدو - جيرونا

أعلن منتخب مصر وصول هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، إلى القاهرة.

هيثم حسن

النادي : ريال أوفييدو

ريال أوفييدو
مصر

وينضم هيثم حسن إلى معسكر المنتخب المقام في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف المنتخب في بيان للصحفيين، عن مشاركة هيثم حسن في مرانه الأول الثامنة مساء اليوم الإثنين.

خبر في الجول - بينهم هيثم حسن.. منتخب مصر يستقر على ضم سبعة محترفين مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: هيثم حسن يقترب من الانضمام لمعسكر مارس بمشاركة هيثم حسن.. ريال أوفييدو يكسر سلسلة اللافوز بالانتصار على جيرونا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية وديا يوم 27 مارس الجارس، قبل مواجهة إسبانيا يوم 31 من الشهر ذاته.

وكان حسن أحد العناصر التي ساهمت في صعود أوفييدو لدوري الدرجة الأولى الإسباني خلال الموسم الماضي.

وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما، في 28 مباراة بالدوري الإسباني، صنع خلالهم 3 أهداف، بالإضافة إلى مباراة بكأس إسبانيا.

ويملك حسن الحق في اللعب مع 3 منتخبات وهي مصر وفرنسا وتونس، قبل أن يختار تمثيل المنتخب المصري.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)

منتخب مصر هيثم حسن ريال أوفييدو
أون سبورت تعلن إذاعة مباريات منتخب مصر للناشئين بتصفيات أمم إفريقيا برادلي عن بدايات صلاح: أنشأ ملعبا في منزله للتدريب على إنهاء الهجمات مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية في اليوم الأول استعدادا لإسبانيا والسعودية انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهة السعودية وإسبانيا إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول موعد انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب محترف وحيد في قائمة منتخب الشباب استعدادا لوديتي الجزائر بعد مواجهة مصر.. منتخب السعودية يسافر إلى صربيا بطائرة خاصة عمر فايد: عدم التواجد في قائمة منتخب مصر شيء محزن.. أتمنى متابعة واهتمام أكبر
في الجول يكشف تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي "الخطيب يخرج من الصورة" 9 دقيقة | الدوري المصري
برناردو سيلفا: الفوز على أرسنال الرائع لم يكن سهلا على الاطلاق 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي يعوض إصابة أليكس ساندرو بظهير كروزيرو 44 دقيقة | أمريكا
هيثم حسن ينضم لمعسكر منتخب مصر 59 دقيقة | منتخب مصر
هالاند يغيب عن مواجهة هولندا من أجل الراحة ساعة | الكرة الأوروبية
ديميتري باييه يعلن اعتزاله ساعة | الكرة الأوروبية
خلال أيام.. حسم الـ6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
تقرير: نيمار في وضع حرج.. وتصريحاته لم تلق استحسان الاتحاد البرازيلي ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
