هالاند يغيب عن مواجهة هولندا من أجل الراحة

حصل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على إذن بالراحة من خوض مباراة منتخب بلاده الودية أمام هولندا، حسب مدربه ستاله سولباكن.

ويستعد منتخب النرويج لملاقاة هولندا وسويسرا وديا خلال توقف مارس الجاري استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال سولباكن مدرب النرويج للصحفيين: "إرلينج هالاند سيغيب عن لقاء هولندا الودي يوم الجمعة من أجل الراحة، هذا هو أفضل حل لجميع الأطراف".

وأضاف "هالاند سيحصل على راحة ضرورية الآن، إنها معاملة خاصة، بسبب ما مر به داخل وخارج الملعب، والضغط الكبير الواقع عليه".

وتوج هالاند بلقب كأس رابطة المحترفين مع مانشستر سيتي يوم الأحد بالفوز على حساب أرسنال.

وتابع مدرب النرويج "الأهم بكثير هو أن يقدم هالاند الأداء المطلوب في كأس العالم".

وأوضح "إرلينج سيعود للمشاركة في المباراة الودية الثانية ضد سويسرا يوم الثلاثاء".

ويتواجد منتخب النرويج ضمن المجموعة التاسعة في كأس العالم، رفقة فرنسا والسنغال والمنتخب المتأهل من المسار الثاني للملحق العالمي (بوليفيا - سورينام - العراق).