الإثنين، 23 مارس 2026 - 12:51

كتب : FilGoal

أعلن دميتري باييه لاعب مارسيليا السابق، اعتزاله كرة القدم.

النادي : فاسكو دا جاما

وكشف باييه باكيا بين شوطي مباراة مارسيليا وليل على ملعب فيلودروم، مساء الأحد: "عشية عيد ميلادي الـ 39 أعلن اعتزالي كلاعب محترف، اليوم السماء تمطر لسبب وجيه."

وخسر مارسيليا أمام ليل بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الـ 27 من الدوري الفرنسي.

ويحتل مارسيليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة.

ولعب باييه خلال مسيرته لأندية ليل وسانت إتيان، ونانت، ووست هام، ومارسيليا، وفاسكو دي جاما.

كما لعب نجم الوسط الفرنسي، في 38 مباراة دولية مع الديوك، سجل خلالهم 8 أهداف.

وتعود آخر تجربة لباييه مع نادي فاسكو دي جاما البرازيلي الذي انضم له في صيف 2023 قبل رحيله بعد عامين.

ولم ينضم هذا الموسم باييه لأي نادي ليقرر الاعتزال.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525768/ديميتري-باييه-يعلن-اعتزاله