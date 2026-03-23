خلال أيام.. حسم الـ6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026

سيكتمل خلال أيام عقد المتأهلين الـ48 إلى كأس العالم 2026، بعد نهاية الملحق الأوروبي والملحق العالمي.

ويشهد التوقف الدولي في شهر مارس الجاري حسم البطاقات الـ6 المتبقية.

إذ تأهل 42 منتخبا لكأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو 2026، فيما تتبقى 6 مقاعد.

المقاعد الـ6 منقسمة بين 4 مقاعد أوروبية، و2 من الملحق العالمي.

في أوروبا، يتنافس 16 منتخبا على 4 بطاقات للتأهل إلى كأس العالم 2026.

ويقام الملحق خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس بـ 4 مسارات مختلفة يضم كل مسار منهم 4 منتخبات.

إذ يتنافس الـ 4 منتخبات في كل مسار بنصف النهائي لتحديد المتأهلين إلى النهائي للمنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم.

وجاءت مسارات التنافس على بطاقات التأهل من الملحق الأوروبي كالآتي:

المسار الأول: (بطاقة تأهل)

نصف النهائي:

إيطاليا × أيرلندا الشمالية

ويلز × البوسنة والهرسك

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

المسار الثاني: (بطاقة تأهل)

نصف النهائي:

أوكرانيا × السويد

بولندا × ألبانيا

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

المسار الثالث: (بطاقة تأهل)

تركيا × رومانيا

سلوفاكيا × كوسوفو

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

المسار الرابع: (بطاقة تأهل)

الدنمارك × مقدونيا الشمالية

التشيك × أيرلندا

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

فيما تقام مباريات الملحق العالمي في المكسيك هذا الشهر أيضا.

ويتأهل منتخبان فقط من الملحق العالمي إلى منافسات كأس العالم 2026.

البطاقة الأولى

نصف النهائي: نيو كاليدونيا × جامايكا

النهائي: الفائز من المباراة 1 × الكونغو الديمقراطية

البطاقة الثانية

نصف النهائي: بوليفيا × سورينام

النهائي: الفائز من مباراة 1 × العراق

المنتخبات الـ6 التي ستتأهل إلى كأس العالم تعرف بالفعل المجموعات التي ستلعب بها خلال المونديال.

إذ أقيمت مراسم القرعة في ديسمبر الماضي.

وجاءت المجموعات كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المكسيك- كوريا الجنوبية- جنوب إفريقيا- المسار الرابع لأوروبا (الدنمارك- مقدونيا الشمالية- أيرلندا- التشيك)

المجموعة الثانية: كندا- سويسرا- قطر- المسار الأول لأوروبا (إيطاليا- ويلز- أيرلندا الشمالية- البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة: البرازيل- المغرب- اسكتلندا- هايتي

المجموعة الرابعة: أمريكا- أستراليا- باراجواي- المسار الثالث لأوروبا (تركيا- رومانيا- سلوفاكيا- كوسوفو)

المجدموعة الخامسة: ألمانيا- الإكوادور- كوت ديفوار- كواراساو

المجموعة السادسة: هولندا- اليابان- تونس- المسار الثاني لأوروبا (أوكرانيا- بولندا- السويد- ألبانيا)

المجموعة السابعة: بلجيكا- إيران- مصر- نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا- أوروجواي- السعودية- كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا- السنغال- النرويج- المسار الثاني للملحق العالمي (بوليفيا- سورينام- العراق)

المجموعة العاشرة: الأرجنتين- النمسا- الجزائر- الأردن

المجموعة الحادية عشر: البرتغال- كولومبيا- أوزباكستان- المسار الأول للملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية- جامايكا- نيو كاليدونيا)

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا- كرواتيا- بنما- غانا