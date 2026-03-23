بعد عودته لأول مرة منذ عامين.. كييزا يخرج من معسكر إيطاليا ويعود إلى ليفربول

الإثنين، 23 مارس 2026 - 12:16

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا - بلغاريا- إيطاليا

أعلن منتخب إيطاليا استبعاد فيديريكو كييزا مهاجم ليفربول من قائمة الأتزوري بعد تعرضه للإصابة.

وأفاد المنتخب الإيطالي عبر موقعه: "غادر كييزا المعسكر بالاتفاق مع ناديه".

كييزا غادر معسكر منتخب إيطاليا بعد أول استدعاء له منذ نحو عامين.

ونتيجة لذلك، استدعى المدرب جينارو جاتوزو مهاجم بولونيا نيكولو كامبياجي ليحل محله.

للمرة الأولى منذ يورو 2024، قبل كييزا دعوة الانضمام إلى المنتخب الإيطالي، مع اقتراب مواجهة مهمة في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم ضد أيرلندا الشمالية يوم الخميس.

لكن، وقبل أول حصة تدريبية للمنتخب هذا الأسبوع، غادر بالفعل مقر المعسكر في فلورنسا.

وخضع كييزا للفحص عند وصوله إلى معسكر الطليان، وتبين عدم جاهزيته للمشاركة.

ولا يشارك كييزا كثيرا مع ليفربول، وتقتصر مشاركته على الدخول كبديل أو الظهور في مباريات الكؤوس.

