استبعاد إيزي من معسكر إنجلترا بسبب الإصابة

الإثنين، 23 مارس 2026 - 11:55

كتب : FilGoal

إيزي - ساكا - وارتون - إنجلترا

سيغيب إبريتشي إيزي مهاجم أرسنال عن معسكر منتخب إنجلترا في مارس الجاري بسبب الإصابة، وفقا لمدربه ميكيل أرتيتا.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة أوروجواي واليابان في توقف مارس الجاري.

وقال أرتيتا للصحفيين: "إبريتشي إيزي سيغيب عن معسكر منتخب إنجلترا في مارس الجاري بسبب الإصابة في عضلة السمانة".

أخبار متعلقة:
وأضاف "علينا إجراء فحص آخر بالأشعة لإيزي خلال 6 أو 7 أيام وننتظر النتائج".

وغاب إيزي عن خسارة فريقه 2-0 أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة.

وكان اسم إيزي ضمن القائمة التي أعلنها توماس توخيل مدرب إنجلترا المكونة من 35 لاعبا.

ومن المرجح أن ينضم هارفي بارنز جناح نيوكاسل يونايتد بدلا من إيزي في قائمة إنجلترا، وفقا لتقارير عديدة.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد أوروجواي على ملعب ويمبلي يوم الجمعة المقبل.

ثم يلاقي نظيره الياباني بعد أربعة أيام على ملعب ويمبلي أيضا.

أرسنال إنجلترا إبريتشي إيزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/525764/استبعاد-إيزي-من-معسكر-إنجلترا-بسبب-الإصابة