أون سبورت تعلن إذاعة مباريات منتخب مصر للناشئين بتصفيات أمم إفريقيا

أعلنت شبكة أون سبورت نقل مباريات منتخب مصر للناشئين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026.

ويشارك الفراعنة الصغار في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تقام بنظام التجمع في ليبيا.

التصفيات الإفريقية لمنتخب 2009، ستشهد مواجهات أمام منتخبات: (تونس، المغرب، ليبيا والجزائر ) في الفترة ما بين 27 مارس الحالي إلى 5 أبريل المقبل في مدينة بنغازي الليبية.

وجاء جدول المباريات المنقولة على النحو التالي:

وغادرت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، مطار القاهرة متجهة إلى مدينة بني غازي الليبية.

ضمت البعثة 25 لاعباً هم:

حراسة المرمي: مالك عمرو - محمد عبيد - ياسين هشام.

خط الدفاع: محمد السيد (الديزل) عادل علاء - أدم يوسف - أمير حسن - سيف تامر - عبد الله عمرو - ياسين تامر.

الوسط: أحمد محروس - يوسف عثمان - زياد سعودي - عمر عبد الرحيم - دانيال تامر - محمد جمال أحمد بشير - براء محمود - سيف كريم - عاصم فتحي - أحمد صفوت - عمر فودة .

خط الهجوم : خالد مختار - عبد العزيز خالد - أدهم حسيب.