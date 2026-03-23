أون سبورت تعلن إذاعة مباريات منتخب مصر للناشئين بتصفيات أمم إفريقيا

الإثنين، 23 مارس 2026 - 11:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين مواليد 2009

أعلنت شبكة أون سبورت نقل مباريات منتخب مصر للناشئين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026.

ويشارك الفراعنة الصغار في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تقام بنظام التجمع في ليبيا.

التصفيات الإفريقية لمنتخب 2009، ستشهد مواجهات أمام منتخبات: (تونس، المغرب، ليبيا والجزائر ) في الفترة ما بين 27 مارس الحالي إلى 5 أبريل المقبل في مدينة بنغازي الليبية.

أخبار متعلقة:
وجاء جدول المباريات المنقولة على النحو التالي:

May be an image of ‎text that says '‎حدریا على sport مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية רץ ۲ تحت IV عام الجولة الثانية PV مارس לרץ-ץ PM 2:00 مطر تونس الجولة الثالثة مارس ٣٠ ع۲ر۲۱۰۶ וץ.ץ PM 4:00 المغرب مصر الجولة الرابعة أبريل רץץ 2:00 مصر لسا .• الجولة الخامسة - أبريل לץ.ם Ρ 2:00 مصر الجزائر‎'‎

وغادرت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، مطار القاهرة متجهة إلى مدينة بني غازي الليبية.

ضمت البعثة 25 لاعباً هم:

حراسة المرمي: مالك عمرو - محمد عبيد - ياسين هشام.

خط الدفاع: محمد السيد (الديزل) عادل علاء - أدم يوسف - أمير حسن - سيف تامر - عبد الله عمرو - ياسين تامر.

الوسط: أحمد محروس - يوسف عثمان - زياد سعودي - عمر عبد الرحيم - دانيال تامر - محمد جمال أحمد بشير - براء محمود - سيف كريم - عاصم فتحي - أحمد صفوت - عمر فودة .

خط الهجوم : خالد مختار - عبد العزيز خالد - أدهم حسيب.

نرشح لكم
أخر الأخبار
/articles/525763/أون-سبورت-تعلن-إذاعة-مباريات-منتخب-مصر-للناشئين-بتصفيات-أمم-إفريقيا