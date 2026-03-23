رينار: أبواب قائمة السعودية النهائية لكأس العالم لا تزال مفتوحة أمام الجميع

أبلغ الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي لاعبي الأخضر خلال اجتماعه بهم في المعسكر الجاري أن أبواب القائمة النهائية لا تزال مفتوحةً أمام الجميع، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح رينار للاعبين أن حجز مكان في كأس العالم يبقى مرهونًا بما يُقدِّمه كل لاعب من جهد ومستوى، يثبت بهما أحقيَّته بتمثيل المنتخب.

وأكد رينارد للاعبيه، أن المشاركة في المونديال تبدأ من هذا المعسكر، مشددا على أهمية الاستفادة من الأيام الجارية، والمعسكرات المقبلة ضمن المرحلة الإعدادية التي تسبق المونديال.

وأوضح المدرب أنه لا يعتمد على 23 لاعبًا فقط، بل يضع في حساباته نحو 50 لاعبًا، مبينًا أن الفرصة متاحةٌ أمام الجميع بشرط إثبات المستوى خلال المعسكر، وفي المباريات التي يخوضونها مع فرقهم.

وأشار الفرنسي إلى أن اختياراته جاءت بعد متابعة الجهاز الفني اللاعبين في مباريات مع فرقهم بالدوري السعودي، مبينًا أن عملية الرصد ستستمر حتى الاقتراب من موعد مباريات كأس العالم.

وأكد رينارد ضرورة التركيز الكامل خلال المعسكرات المقبلة، والاستفادة من المباريات التجريبية، إلى جانب الالتزام بالبرامج الفنية والتدريبية المُعدَّة لكل لاعب.

وختم المدرب الفرنسي حديثه بالتشديد على أهمية الجاهزية البدنية والذهنية، موضحًا أن اجتماعات فنيةً متواصلةً ستُعقد خلال المعسكر لتقييم الأداء، إضافةً إلى تنفيذ برامجَ تدريبية مقرَّرة حتى نهايته.

ويلعب الأخضر مباراتين وديتين خلال فترة المعسكر، الأولى أمام مصر، 27 مارس الجاري، في جدة، فيما سيحلُّ في الثانية ضيفًا على نظيره الصربي، 31 من الشهر ذاته.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، أوروجواي، وكاب فيردي.