رينار: أبواب قائمة السعودية النهائية لكأس العالم لا تزال مفتوحة أمام الجميع

الإثنين، 23 مارس 2026 - 11:40

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - السعودية

أبلغ الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي لاعبي الأخضر خلال اجتماعه بهم في المعسكر الجاري أن أبواب القائمة النهائية لا تزال مفتوحةً أمام الجميع، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح رينار للاعبين أن حجز مكان في كأس العالم يبقى مرهونًا بما يُقدِّمه كل لاعب من جهد ومستوى، يثبت بهما أحقيَّته بتمثيل المنتخب.

وأكد رينارد للاعبيه، أن المشاركة في المونديال تبدأ من هذا المعسكر، مشددا على أهمية الاستفادة من الأيام الجارية، والمعسكرات المقبلة ضمن المرحلة الإعدادية التي تسبق المونديال.

قبل مواجهة مصر.. غياب مدافع المنتخب السعودي عن المران بسبب الإصابة مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية في اليوم الأول استعدادا لإسبانيا والسعودية سيغيب عن مواجهة مصر.. استبعاد سالم الدوسري من معسكر السعودية انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهة السعودية وإسبانيا

وأوضح المدرب أنه لا يعتمد على 23 لاعبًا فقط، بل يضع في حساباته نحو 50 لاعبًا، مبينًا أن الفرصة متاحةٌ أمام الجميع بشرط إثبات المستوى خلال المعسكر، وفي المباريات التي يخوضونها مع فرقهم.

وأشار الفرنسي إلى أن اختياراته جاءت بعد متابعة الجهاز الفني اللاعبين في مباريات مع فرقهم بالدوري السعودي، مبينًا أن عملية الرصد ستستمر حتى الاقتراب من موعد مباريات كأس العالم.

وأكد رينارد ضرورة التركيز الكامل خلال المعسكرات المقبلة، والاستفادة من المباريات التجريبية، إلى جانب الالتزام بالبرامج الفنية والتدريبية المُعدَّة لكل لاعب.

وختم المدرب الفرنسي حديثه بالتشديد على أهمية الجاهزية البدنية والذهنية، موضحًا أن اجتماعات فنيةً متواصلةً ستُعقد خلال المعسكر لتقييم الأداء، إضافةً إلى تنفيذ برامجَ تدريبية مقرَّرة حتى نهايته.

ويلعب الأخضر مباراتين وديتين خلال فترة المعسكر، الأولى أمام مصر، 27 مارس الجاري، في جدة، فيما سيحلُّ في الثانية ضيفًا على نظيره الصربي، 31 من الشهر ذاته.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، أوروجواي، وكاب فيردي.

ماني يقترب من العودة لتدريبات النصر قبل مواجهة مصر.. غياب مدافع المنتخب السعودي عن المران بسبب الإصابة سيغيب عن مواجهة مصر.. استبعاد سالم الدوسري من معسكر السعودية بعد مواجهة مصر.. منتخب السعودية يسافر إلى صربيا بطائرة خاصة الرياضية: 3 مباريات تفصل إنييجو مارتينيز من تمديد تعاقده مع النصر سعود يساهم في عودة لانس لصدارة الدوري الفرنسي بخماسية ضد أنجيه منتخب السعودية يعلن قائمة مباراته ضد مصر إنزاجي يمنح لاعبي الهلال 7 أيام راحة
برناردو سيلفا: الفوز على أرسنال الرائع لم يكن سهلا على الاطلاق 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي يعوض إصابة أليكس ساندرو بظهير كروزيرو 35 دقيقة | أمريكا
هيثم حسن ينضم لمعسكر منتخب مصر 50 دقيقة | منتخب مصر
هالاند يغيب عن مواجهة هولندا من أجل الراحة ساعة | الكرة الأوروبية
ديميتري باييه يعلن اعتزاله ساعة | الكرة الأوروبية
خلال أيام.. حسم الـ6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
تقرير: نيمار في وضع حرج.. وتصريحاته لم تلق استحسان الاتحاد البرازيلي ساعة | أمريكا
بعد عودته لأول مرة منذ عامين.. كييزا يخرج من معسكر إيطاليا ويعود إلى ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
